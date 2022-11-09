الذهب يتراجع عن ذروة شهر مع صعود الدولار

تراجع الذهب اليوم الأربعاء من أعلى مستوى منذ شهر الذي سجله في الجلسة السابقة، ومع ذلك ظلت الأسعار في نطاق ضيق نسبيا، إذ يواصل المستثمرون الحذر في انتظار بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1709.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.2 بالمئة إلى 1712.30 دولار.
وقفزت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة أمس الثلاثاء لتتجاوز مستوى 1700 دولار المهم، مستفيدة من تراجع الدولار وعائدات السندات إلى جانب عمليات شراء فنية. وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين في الخارج. كما ارتفعت عائدات السندات الأميركية في التعاملات الآسيوية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.29 دولار. وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1002.76 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1903.59 دولار.