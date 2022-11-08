إطلاق الدورة الـ 21 من جائزة «خليفة للامتياز»

سيد الحجار (أبوظبي)

أعلن مكتب جائزة الشيخ خليفة للامتياز، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن إطلاق الدورة الواحدة والعشرين، وفتح باب التسجيل اعتباراً من شهر نوفمبر الجاري وحتى 30 يونيو 2023، على أن يتم تسليم وثيقة التقديم النهائية في شهر سبتمبر 2023.

وأكد سعيد عبدالجليل الفهيم رئيس اللجنة العليا للجائزة، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الغرفة أمس، أن الجائزة شهدت زيادة ملحوظة في أعداد المشاركين بنسبة تجاوزت 30%، كما ارتفع عدد المقيمين بنسبة تراوحت بين 20-25%.

وكشف الفهيم عن إطلاق فئات تكريمية جديدة للدورة الحالية، سعياً نحو المزيد من التركيز على محاور جديدة وهي، جائزة أفضل مؤسسة في الابتكار المؤسسي، وأفضل مؤسسة في التحول الرقمي، وأفضل مؤسسة في إدارة الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

حضر المؤتمر أعضاء اللجنة، الدكتور محمد سالم الظاهري، ومحمد عمر عبدالله، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي.

وأوضح الفهيم أن الجائزة استطاعت أن تطور لنفسها نموذجاً يعكس تاريخها ونظرتها الشمولية لمفهوم التميز المؤسسي، من خلال ارتفاع عدد المشاركات من قبل المؤسسات، والإسهامات الفاعلة للجان التحكيم والتقييم المحلية والإقليمية والدولية، والتي كان لها تأثير كبير في تشكيل التصور العام للجائزة ليأخذ بعين الاعتبار التحديات المحلية والإقليمية، والقضايا الدولية الملحة ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث سيتم الإعلان عن أهم محاور هذا الأنموذج بداية شهر يناير من العام المقبل.

وقال: بعد مضي أكثر من عشرين عاماً على إطلاق جائزة الشيخ خليفة للامتياز، لا تزال تمضي قدماً في تحقيق أهدافها وغاياتها الرامية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع القدرات التنافسية للشركات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص محلياً وإقليمياً ودولياً، بعد أن نجحت في استقطاب العديد من الشركات المعروفة بريادتها المهنية والفنية مثل أرامكو السعودية وغيرها.

تقدير دولي

وأوضح أن الجائزة تحظى باهتمام وتقدير كبير على الصعد كافة؛ كونها الممثل للعديد من المنظمات الدولية منها المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، والهيئة الأميركية للمعتمدين في الابتكار المؤسسي (IAOIP)، والهيئة الدولية للمضاهاة المعيارية (GBN)، والجمعية الأميركية للجودة (ASQ) والمنظمة الآسيوباسيفيكية للجودة في نيوزيلندا (APQO).

وعن إطلاق الدورة الجديدة، لفت الفهيم إلى أنها الدورة الأولى بعد وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مما يعطي الجائزة المزيد من الزخم والتقدير كونها تأتي إحياءً للسيرة العطرة، وإضافة قيمة لبقية الأعمال وفضائل الأقوال التي تركها، والأولى بعد الانتهاء من جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على الدورة السابقة، والتي أبدت فيها الجائزة أعلى درجات التكيف والمرونة لضمان استمراريتها.

وتوجه الفهيم بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لرعايته ودعمه المستمر للجائزة، وإلى جميع مقيمي ومحكمي الجائزة، وإلى أعضاء الهيئة العليا للتحكيم وأعضاء اللجنة العليا للجائزة.

ورش عمل

وسيقوم مكتب جائزة الشيخ خليفة للامتياز خلال الفترة القادمة بتنظيم ورش العمل والندوات التعريفية وغيرها من الفعاليات لزيادة الوعي بأهمية الجائزة وكيفية المشاركة فيها والشروط المطلوبة.

من جهته، قال محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي، عضو اللجنة العليا للجائزة: أسهمت جائزة خليفة للامتياز منذ إطلاقها في عام 1999 في ترسيخ قيم التميز لتصبح واقعاً نعيشه، ودعم الابتكار من خلال تبني أفكار منهجية تتناسب وطبيعة المرحلة الحالية التي شهدنا خلالها تحولات جذرية تطلبت استحداث أنماط وأساليب عمل مختلفة تلبي متطلبات الحاضر وتستشرف المستقبل، قوامها الارتقاء والتميز والتجديد، وإيجاد الحلول المبتكرة لتحويل التحديات إلى فرصة، ومع إطلاق كل دورة، يزداد حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا للحفاظ على مكانة هذه الجائزة وتطويرها لمواكبة أفضل الممارسات العالمية».

1000 فائز

تستعد الجائزة لتسلم ملفات الترشح للمئات من الشركات في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم، لتواصل دورها الرائد في نشر ثقافة الإبداع والجودة في الأداء، والارتقاء بمستوى الإنجازات من خلال دعم وتكريم رواد التميز في المجالات كافة، وهو الدور الذي لعبته الجائزة منذ انطلاقتها، حيث كرمت على مدار ثلاثة وعشرين عاماً أكثر من 1000 فائز من دولة الإمارات، وعشرات الفائزين من دول الخليج العربي، والمؤسسات العالمية، توزعوا على مختلف فئات الجائزة.