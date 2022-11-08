«موانئ أبوظبي» و«الفنار للغاز» تؤسسان «كيزاد للخدمات الصناعية»

أبوظبي (وام)

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد العاملة ضمن محفظة المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، والمركز المتكامل للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي، توقيع اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة الفنار للغاز التابعة لشركة الإثمار القابضة التي تعمل ضمن أنشطة اقتصادية متنوعة في دولة الإمارات.

وتشرف الشركة الجديدة الناتجة عن هذا التعاون، والمسماة «كيزاد للخدمات الصناعية»، على مهام تعزيز عروض القيمة المقدمة للمتعاملين الصناعيين، ومتابعة تقييم وتطوير عروض الخدمات التخصصية الجديدة.

وأكد عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي، المدن الاقتصادية والمناطق الحرة - مجموعة موانئ أبوظبي، التزام المجموعة الراسخ بتوفير خدمات تتسم بأعلى درجات الجودة والاستدامة لمتعامليها، بما يشمل مرافق البنية التحتية المتطورة والخدمات المتميزة لأنشطة التصنيع والتوزيع على امتداد منظومة الأعمال الصناعية واللوجستية.

بدوره، قال مصطفى رشاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفنار للغاز «جرى الاتفاق مع شركائنا في مجموعة كيزاد على الارتقاء بعلاقتنا الراسخة إلى مستويات متقدمة تتيح لنا تمتين هذا التحالف وتقديم خدمات أكثر تميزاً تدعم الدور الذي نؤديه سوية في مواصلة تطوير منظومة الأعمال الصناعية».