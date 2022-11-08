24 مليار درهم أرباح «العالمية القابضة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة العالمية القابضة، نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2022، حيث قفزت الأرباح بنسبة 236% إلى 24.3 مليار درهم، لفترة الأشهر التسعة الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة بذلك توقعات الأرباح الأصلية للعام بأكمله (17 مليار درهم).

وكان الزخم المستمر في عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المباشرة وغير المباشرة للشركة، محلياً ودولياً، المحرك الرئيسي وراء النمو في المعدلات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما رفع إجمالي أصول الشركة إلى 198.8 مليار درهم من 64.4 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2021.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: هذه نتيجة رائعة، تعكس القوة التي طورتها الشركة في السنوات الأخيرة، إن انضباط فريقنا واستمراريته وإرادته أمر مثير للإعجاب. ونمت الأصول الحالية للشركة العالمية القابضة، والتي تضم الشركات التابعة لها، بنسبة 138% بنهاية سبتمبر 2022 مقارنةً بـ31 ديسمبر 2021.

ومن المساهمين الرئيسيين في إجمالي الأصول الحالية، ألفا ظبي القابضة، وكيو القابضة، والدولية للأوراق المالية، والصير مارين، ومجموعة ملتيبلاي. وبلغ إجمالي النقد والأرصدة المصرفية 31.80 مليار درهم في الربع الثالث من 2022 مقابل 20.25 مليار عام 2021.

وقفزت الإيرادات إلى 34.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 87%، مقارنة بـ18.3 مليار بالربع الثالث من 2021. وكان ارتفاع إيرادات الشركة الفصلية مدفوعاً باستمرار الطلب في جميع الأنشطة التجارية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية في الأشهر الـ12 الماضية، بما في ذلك الدار العقارية، وأرينا إيفنتس المحدودة، وياس كلينك، ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية، وريم للاستثمار، وشركة أبوظبي للزيوت النباتية (أدفوك)، وأسمنت رأس الخيمة للاستثمار، وإميركوم، وسايبر جيت.

وازدادت إيرادات «العالمية القابضة» نتيجة لعمليات الاستحواذ، لاسيما بمنطقة الهند وتركيا. وتجاوزت القيمة الإجمالية للاستحواذ في الربع الثالث من هذا العام 13.5 مليار درهم.

وأضاف شعيب: تخطط الشركة العالمية القابضة للاستمرار في التركيز على التوسع في السوق العالمية، وضعنا هدفاً طموحاً طويل الأجل لزيادة عدد عمليات الاستحواذ على الأعمال التجارية العالمية بنسبة 70% في الأشهر الـ12 المقبلة، حيث يضعنا أداؤنا المالي القوي في وضع جيد لدخول أسواق جديدة.