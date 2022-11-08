5 طائرات شحن بوينج جديدة لطيران الإمارات

دبي (الاتحاد)

أعلنت طيران الإمارات عن تقدمها بطلب مؤكد لشراء 5 طائرات شحن جديدة من طراز بوينج 777-300LR، بقيمة 6.2 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، حسب الأسعار المعلنة، ليرتفع بذلك إجمالي طلبيات الناقلة إلى 200 طائرة عريضة البدن، ومن المقرر أن تبدأ الشركة في تسلم طائرتين في عام 2024 والطائرات الثلاث المتبقية في عام 2025.

وقال سمو الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «نستثمر في طائرات شحن جديدة حتى نتمكن من الاستمرار في تلبية طلب العملاء بأحدث الطائرات الموفرة للوقود، ويعكس هذا الطلب ثقة طيران الإمارات في نمو الطلب على الشحن الجوي وقطاع الطيران عامةً، كما يخدم استمرار نمونا، الذي يحركه امتداد شبكتنا العالمية، والبنية التحتية المتقدمة للمناولة في مركزنا بدبي، وحلول النقل المتخصصة التي طورتها طيران الإمارات لتلبية مختلف احتياجات ومتطلبات عملائنا».

وقال رئيس بوينج للطائرات التجارية ومديرها التنفيذي ستان ديل: «نقدر الثقة التي تولينا إياها طيران الإمارات باستمرار فيما يتعلق بأسطولها من طائرات البوينج. وسوف يتيح توسيع أسطول طائرات الشحن 777 الإضافية الموفرة للوقود لطيران الإمارات دعم الطلب المتزايد على خدماتها في سوق الشحن ونقل البضائع بسرعة وكفاءة، من المنشأ إلى مختلف الوجهات في الشرق الأوسط وحول العالم».

وسبق لطيران الإمارات أن أعلنت، في معرض دبي للطيران في نوفمبر الماضي، عن استثمار بقيمة مليار دولار أميركي لتوسيع سعة الشحن الجوي، بما في ذلك طائرتان جديدتان من طراز بوينج 777F انضمتا بالفعل إلى الأسطول هذا العام، بالإضافة إلى خطط لتحويل 10 طائرات ركاب بوينج 777-300ER إلى طائرات شحن، فيما سيتم البدء في أعمال تحويل الطائرات العشر في عام 2023.

وتشغل طيران الإمارات حالياً أسطولاً من 11 طائرة شحن من طراز بوينج 777F، كما توفر سعة شحن في عنابر أسطول الركاب، المكون من طائرات البوينج 777 والإيرباص A380 عريضة البدن. وتعد «الإمارات للشحن الجوي» واحدةً من أكبر ناقلات الشحن الجوي في العالم، حيث تقدم مجموعة من الحلول المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات عملائها.