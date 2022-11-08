الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة الاقتصادية بمجلس التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الرابع للجنة الوزارية التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض.

وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، حرص دولة الإمارات على تعزيز أواصر التعاون مع الأشقاء في دول الخليج، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بضرورة دعم آليات التكامل في شتى المجالات، بما يدعم جهود التنمية المستدامة للاقتصادات الخليجية ويعزز الرفاه لشعوبها. وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك جميع المقومات التي تمكنها من أن تكون إحدى الدعائم الأساسية لتحفيز حركة التجارة العالمية.

واستعرضت اللجنة عدداً من المواضيع المهمة المرتبطة بتعزيز جهود العمل الخليجي المشترك على المستويين الاقتصادي والتنموي.