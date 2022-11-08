المصرف المركزي يرحب بإفصاح بنك الاستثمار

أبوظبي (وام)

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه يدعم الخطوات المتخذة من قِبل مجلس إدارة بنك الاستثمار، بتوجيه من مساهمي البنك، للبدء بالإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن المخالفات المالية. ويتناسب إفصاح البنك، الصادر أمس، بتحميل المخالفين المسؤولية ووضعهم تحت المحاسبة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مع متطلبات نظام المصرف المركزي بشأن الحوكمة المؤسسية للبنوك.

ونوه المصرف المركزي بأن الإجراءات القانونية المفصح عنها من قِبل البنك تتعلق بمخالفات مالية تمت قبل 2019، ويعلن عنها البنك الآن بعد المراجعة المكثفة التي انتهت مؤخراً.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «نرحب بالخطوات المتخذة من قِبل بنك الاستثمار، والتي تعكس الحوكمة السليمة وجهود البنك الملموسة لمحاسبة المخالفين».