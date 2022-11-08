الأربعاء 9 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

المصرف المركزي يرحب بإفصاح بنك الاستثمار

المصرف المركزي يرحب بإفصاح بنك الاستثمار
9 نوفمبر 2022 00:43

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: ضرورة تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني
وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير: مبادرات الإمارات تؤكد حرصها  على مواجهة التغير المناخي

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه يدعم الخطوات المتخذة من قِبل مجلس إدارة بنك الاستثمار، بتوجيه من مساهمي البنك، للبدء بالإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن المخالفات المالية. ويتناسب إفصاح البنك، الصادر أمس، بتحميل المخالفين المسؤولية ووضعهم تحت المحاسبة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مع متطلبات نظام المصرف المركزي بشأن الحوكمة المؤسسية للبنوك.
ونوه المصرف المركزي بأن الإجراءات القانونية المفصح عنها من قِبل البنك تتعلق بمخالفات مالية تمت قبل 2019، ويعلن عنها البنك الآن بعد المراجعة المكثفة التي انتهت مؤخراً.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «نرحب بالخطوات المتخذة من قِبل بنك الاستثمار، والتي تعكس الحوكمة السليمة وجهود البنك الملموسة لمحاسبة المخالفين».

المصرف المركزي
مصرف الإمارات المركزي
الإمارات
بنك الاستثمار
آخر الأخبار
عضو بعثة الإمارات لدى إلقاء بيان الدولة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني
اليوم 01:49
ليبيون يرفعون في طرابلس الأعلام إحياءً للذكرى الـ70 لاستقلال بلادهم (أرشيفية)
عربي ودولي
الناطقة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية لـ«الاتحاد»: لا حل عسكرياً للأزمة في ليبيا
اليوم 01:46
جنود عراقيون خلال عملية لضبط الأمن في إحدى المناطق (من المصدر)
عربي ودولي
«ديالى» في مرمى إرهاب «داعش»
اليوم 01:43
أميركيون في طابور للإدلاء بأصواتهم خلال انتخابات التجديد النصفي (رويترز)
عربي ودولي
انتخابات «الكونغرس».. بايدن يحذر من فوز الجمهوريين وترامب يتحدث عن «إعلان مهم»
اليوم 01:39
السيسي مشاركاً بالنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر (رويترز)
عربي ودولي
«كوب 27».. تعاون دولي للحفاظ على كوكب الأرض
اليوم 01:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©