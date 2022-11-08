شراكة بين «بروج» و«أبوظبي للمستلزمات الطبية»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة بروج بي ال سي «بروج»، مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية جديدة مع شركة أبوظبي للمستلزمات الطبية لتطوير قطاع صناعة المعدات الطبية في أبوظبي.

وتعتبر شركة أبوظبي للمستلزمات الطبية شركة محلية رائدة في تصنيع المحاقن الطبية ومحاقن الإنسولين والأنابيب الطبية والقثطرات وإبر الأمصال ومعدات دعم الجهاز التنفسي ومعدات الحماية الشخصية، كما تعد الشركة الأولى والوحيدة في تصنيع المحاقن ذاتية التعطيل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تعتبر هذه الشراكة لبروج، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة، بمثابة خطوة كبيرة أخرى في دعمها لقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات بفضل حلولها المستدامة من البولي أوليفينات التي تتوافق مع المعايير الدولية الأكثر صرامة.

وقال خلفان المهيري، النائب الأول للرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتصدير في بروج: سنقوم من خلال هذه الشراكة المهمة بتزويد شركة أبوظبي للمستلزمات الطبية بحلولنا المبتكرة، مما يعزز مكانتنا الرائدة كمزود معتمد وموثوق لحلول البولي أوليفينات لقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وأضاف: تساهم حلول بروج في تعزيز حياة الناس عند استخدامها في تصنيع أنواع مختلفة ومتطورة من المعدات والمستلزمات الطبية، لما توفره من مستويات عالية من الموثوقية والتناسق والمواءمة مع كافة المعايير الصناعية».

وتابع: تعددية الاستخدام التي تمتاز بها حلولنا من البولي بروبيلين والبولي إيثيلين، إضافة إلى قدراتها التنافسية من حيث التكلفة وسهولة تشكيلها أثناء عملية التحويل، يجعل من هذه الحلول خياراً مثالياً لتصنيع معدات طبية.