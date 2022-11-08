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افتتاح المقر الإقليمي لـ«إلومينا» الأميركية للعلوم الجينية بدبي

سارة الأميري وعدد من المسؤولين خلال الافتتاح (من المصدر)
9 نوفمبر 2022 00:36

دبي (الاتحاد)

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افتتحت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، بحضور نخبة من المسؤولين والشخصيات العلمية والباحثين في علم الجينوم والطب الشخصي، مركز الحلول الجديدة لشركة «Illumina» للعلوم الجينية في إمارة دبي، المنشأة التي تتضمن أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية عالمياً، ليصبح مقراً إقليمياً للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويأتي إطلاق المركز الجديد تماشياً مع حملة «اصنع في الإمارات» و«برنامج التحول التكنولوجي» الذي تم الإعلان عنه مؤخراً.
وأكدت معالي سارة الأميري أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تقدم العديد من المحفزات والممكنات الداعمة لنمو القطاع الصناعي والتكنولوجي في الدولة، وتحفز المشاريع والصناعات المبتكرة.
حضر الافتتاح كل من وسوزان توسي، الرئيس التجاري لشركة Illumina؛ والدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة بأبوظبي، وطارق الهاشمي، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور عبدالله إبراهيم الخياط، المدير التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في مستشفى الجليلة للأطفال، و كنجال زافيري، المدير التنفيذي، ون هيلث «شركة فرعية لبيور هيلث».

سارة الأميري
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