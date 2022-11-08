تدشين جمعية متخصصة في العملات الرقمية والبلوك تشين بأبوظبي

يوسف البستنجي (أبوظبي)

دشنت جمعية الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا للعملات الرقمية والبلوك تشين، أعمالها من العاصمة الإماراتية أبوظبي أمس، والتي تركز على التعليم والتدريب وتنمية روح الابتكار لمنتسبيها في تقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية.

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «تتمتع إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بالريادة في تطوير الأعمال المبتكرة والمتوافقة مع مجال الأصول الرقمية والبلوك تشين، ونؤمن بمساهمة مجتمع أعمال العملات الرقمية والبلوك تشين كجزء من منظومة قطاع الخدمات المالية المتقدم.»

وأوضح الزعابي في كلمة له خلال تدشين الجمعية في المنطقة المالية الحرة بأبوظبي في مربعة سوق أبوظبي العالمي بجزيرة المارية، «يعد انطلاق جمعية الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا للعملات الرقمية والبلوك تشين بدعم من سوق أبوظبي العالمي، إقراراً واضحاً باللوائح التقدمية التي وضعها السوق، لتمكين تطوير الابتكار التكنولوجي في مجال الأصول الافتراضية، ونتطلع إلى العمل عن كثب لدعم الجمعية لتطوير منظومة الأصول الافتراضية والبلوك تشين، حيث نؤمن بأنها ستسهم بشكل إيجابي في تعزيز الاقتصاد الرقمي».

وتعتبر جمعية الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا للعملات الرقمية والبلوك تشين، مؤسسة غير ربحية قائمة على أساس العضوية، وتتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها، وتركز أعمالها على التعليم والتدريب وتنمية روح الابتكار لمنتسبيها الجدد في كافة تقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية.

ومن جهته قال جيهانزب أوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جي أوان وشركاه: أظهرت دولة الإمارات ريادتها في هذا القطاع، كما أن الدولة تدعم الابتكار للمضي قدماً في تطوير تلك الأنظمة، حيث إن تجربة الإمارات أثبتت تحقيق التوازن بين دعم الابتكار وحماية مشاركة البيانات والمعلومات.

وأضاف: تعد الإمارات أهم سوق للأصول الرقمية في المنطقة، وبما أن الاهتمام بالنظام الإيكولوجي لتشفير البلوك تشين يتزايد في جميع أنحاء الشرق الأوسط وقد تسارع بسرعة كبيرة في الأسواق النامية الأخرى مثل أفريقيا، فإن انطلاق الجمعية من أبوظبي سيساعد في الحفاظ على ريادة الإمارات في هذا القطاع.

إلى ذلك، أكد ريتشارد تنغ عضو مجلس إدارة الجمعية والرئيس الإقليمي لشركة «بيناسي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن إنشاء الجمعية يأتي من منطلق تنظيم القطاع وبناء المختصين.

من ناحيتها، قالت علا دودين، عضو مجلس إدارة الجمعية والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في بت أويسس: «أظهر النمو المتسارع لتقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا مدى أهمية الأصول الرقمية لمستقبل الكثير من الملايين من سكان المنطقة، ومن خلال الجمعية نتطلع إلى توفير مركز امتياز يتم من خلاله تبادل الأفكار والرؤى لتسريع وتيرة نمو القطاع الواعد».

ويأتي إطلاق الجمعية قبل أسبوع أبوظبي المالي 2022، والذي يستعرض الدور الذي تلعبه دولة الإمارات في دعم الشركات القائمة على التكنولوجيا، والتي يتبنى العديد منها فعلياً تقنيات البلوك تشين.

4.7 مليون دولار غرامات على شركة غير مرخصة

أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، فرض غرامات مالية يصل مجموعها إلى 4.763.596 دولار أمريكي على شركة «إيليا للاستثمارات المحدودة» ومالكها الوحيد والمدير السابق لها، بابر عباس، وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجرتها السلطة مواصلة الشركة ادعاءاتها المضللة بكونها شركة مرخصة لتقديم خدمات ائتمان في سوق أبوظبي العالمي، خلال الفترة من يوليو 2019 إلى يونيو 2021 من دون حصولها على ترخيض لذلك.

وقالت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، أن شركة شركة «إيليا» نشرت بيانات مضللة وخاطئة بشأن أنشطتها.

وأفادت التحقيقات أن شركة «إيليا» قامت بممارسة أنشطة غير مصرح بها وقامت بعمل اتفاقيات ائتمان مع أربعة عملاء على الأقل.

وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: ستتخذ سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي كل الإجراءات اللازمة والمناسبة ضد الكيانات والأفراد الذين ينتهكون اللوائح والقواعد التنظيمية.