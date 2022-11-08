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267.6 مليون درهم صافي أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» خلال 9 أشهر

267.6 مليون درهم صافي أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» خلال 9 أشهر
9 نوفمبر 2022 00:32

أبوظبي (الاتحاد)

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حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين صافي أرباح بقيمة 267.6 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022.
وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة في بيان صحفي أمس: «حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين نمواً لافتاً، حيث ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة 32.4%، مسجلة 4.29 مليار درهم، وحققت الشركة أرباحاً صافية ممتازة بلغت 267.6 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، والتي انتهت في 30 سبتمبر 2022. ويعود ذلك الأداء المميز إلى النمو القوي الذي شهده قسم الأعمال التجارية، والذي بلغ 50.7%، فضلاً عن ثبات معدلات النمو لفروع تأمين الأفراد عند 10.0%، وذلك بالرغم من المنافسة الحادة والضغوط التي واجهتها الأسعار».
وأضاف: واصلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين إدارتها المدروسة للتكاليف، حيث بلغت نسبة ارتفاع التكاليف 12.2% وهي أقل من معدلات نمو الأقساطـ كما واصلت الشركة الاستثمار في المبادرات الرقمية الجديدة لتعزيز القدرات التقنية، وأكدت التزامها بالاستدامة باعتبارها من الركائز الرئيسية لاستراتيجية أعمالها المستقبلية.

شركة أبوظبي الوطنية للتأمين
الإمارات
أبوظبي
أبوظبي للتأمين
محمد بن سيف
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