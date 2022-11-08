الأربعاء 9 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

1.2 مليار درهم إيرادات «الياه سات» خلال 9 أشهر

1.2 مليار درهم إيرادات «الياه سات» خلال 9 أشهر
9 نوفمبر 2022 00:38

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: ضرورة تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني
وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير: مبادرات الإمارات تؤكد حرصها  على مواجهة التغير المناخي

حققت شركة الياه للاتصالات الفضائية نمواً في إيرادات الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 16% على أساس سنوي، وزيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 21%، مدعومة بأداء أعمال متميز في مجال الحلول المُدارة.
كما كشفت الشركة عن تفاصيل نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث سجلت زيادة في الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 مليار درهم «315 مليون دولار»، مدعومة بنمو عُشري في الحلول المدارة وحلول الاتصالات المتنقلة.
كما حققت زيادة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الفترة ذاتها نموا بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 694 مليون درهم «189 مليون دولار»، وتحقيق هامش ربح قوي بنسبة تزيد عن 60%، كما حققت نموا في صافي الدخل المطبّع بنسبة 39% على أساس سنوي ليصل إلى 278 مليون درهم «76 مليون دولار»، مما ساهم في تحقيق هامش ربح قوي بنسبة 24%.
وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»: حققت ‹الياه سات› أداءً استثنائياً آخر مع تسارع نمو إيرادات الربع الثالث والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، مقارنة بالنصف الأول من العام 2022.

الياه سات
الإمارات
شركة الياه سات
شركة الياه للاتصالات الفضائية
آخر الأخبار
عضو بعثة الإمارات لدى إلقاء بيان الدولة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني
اليوم 01:49
ليبيون يرفعون في طرابلس الأعلام إحياءً للذكرى الـ70 لاستقلال بلادهم (أرشيفية)
عربي ودولي
الناطقة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية لـ«الاتحاد»: لا حل عسكرياً للأزمة في ليبيا
اليوم 01:46
جنود عراقيون خلال عملية لضبط الأمن في إحدى المناطق (من المصدر)
عربي ودولي
«ديالى» في مرمى إرهاب «داعش»
اليوم 01:43
أميركيون في طابور للإدلاء بأصواتهم خلال انتخابات التجديد النصفي (رويترز)
عربي ودولي
انتخابات «الكونغرس».. بايدن يحذر من فوز الجمهوريين وترامب يتحدث عن «إعلان مهم»
اليوم 01:39
السيسي مشاركاً بالنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر (رويترز)
عربي ودولي
«كوب 27».. تعاون دولي للحفاظ على كوكب الأرض
اليوم 01:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©