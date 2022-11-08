1.2 مليار درهم إيرادات «الياه سات» خلال 9 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة الياه للاتصالات الفضائية نمواً في إيرادات الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 16% على أساس سنوي، وزيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 21%، مدعومة بأداء أعمال متميز في مجال الحلول المُدارة.

كما كشفت الشركة عن تفاصيل نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث سجلت زيادة في الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 مليار درهم «315 مليون دولار»، مدعومة بنمو عُشري في الحلول المدارة وحلول الاتصالات المتنقلة.

كما حققت زيادة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الفترة ذاتها نموا بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 694 مليون درهم «189 مليون دولار»، وتحقيق هامش ربح قوي بنسبة تزيد عن 60%، كما حققت نموا في صافي الدخل المطبّع بنسبة 39% على أساس سنوي ليصل إلى 278 مليون درهم «76 مليون دولار»، مما ساهم في تحقيق هامش ربح قوي بنسبة 24%.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»: حققت ‹الياه سات› أداءً استثنائياً آخر مع تسارع نمو إيرادات الربع الثالث والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، مقارنة بالنصف الأول من العام 2022.