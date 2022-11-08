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الاقتصادي

«المالية» تنظم ورشتي عمل حول إعداد الحساب للجهات الاتحادية

جانب من ورشة العمل (من المصدر)
9 نوفمبر 2022 00:31

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت وزارة المالية مؤخراً ورشتي عمل حول الإجراءات الواردة في التعميم المالي رقم (08) لسنة 2022 بشأن تعليمات إعداد الحساب الختامي للجهات الاتحادية (البيانات المالية والبيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وعقدت ورشتي العمل بحضور عدد من موظفي إدارة العمليات المالية بوزارة المالية، إضافة إلى مدراء الإدارات والموظفين المعنيين بالحساب الختامي في كافة الوزرات والجهات الاتحادية المستقلة بمجموع 160 مشاركاً من الوزارات والجهات الاتحادية.
وأكدت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، حرص الوزارة على تعزيز التواصل والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة، لتقديم الدعم اللازم للوصول إلى فهم أعمق وتطبيق أفضل للسياسات والتعاميم الحكومية، وبما يساهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات.

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