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الاقتصادي

«نخيل» توقع اتفاقيات تمويلية بقيمة 17 مليار درهم

مشروع جزر دبي (من المصدر)
9 نوفمبر 2022 00:35

دبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة «نخيل»، عن حصولها على تمويل بقيمة 17 مليار درهم في صفقة تمويل استراتيجي لدعم مرحلة النمو والتوسع الجديدة، وشمل ذلك اتفاقيات إعادة تمويل بقيمة 11 مليار درهم، واعتمادات تمويل إضافية بقيمة 6 مليارات درهم، موضحة أنه من المقرر أن توظّف الشركة هذا التمويل لتسريع عمليات تطوير مشاريعها الجديدة، بما في ذلك مشروع «جزر دبي» وغيرها من مشاريع الواجهة البحرية الواسعة.
وتم تأمين القروض التي تبلغ قيمتها 11 مليار درهم، عبر مجموعة من ثلاثة بنوك هي بنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ما اعتبرته الشركة تأكيداً على الأسس المالية القوية التي تتمتع بها الشركة وآفاق النمو طويلة الأجل التي تنشدها. 
وقال متحدث من شركة «نخيل»: «سوف تلعب اتفاقيات التمويل الجديدة دوراً مهماً في تعزيز مكانة الشركة المالية، كما ستعكس ثقة المؤسسات المصرفية في التوجه الاستراتيجي الجديد للشركة». 
وأضاف أن قطاع العقارات في دبي يسجل نمواً قوياً، مدفوعاً بالإجراءات التنظيمية التي تتخذها الحكومة، مثل إصدار التأشيرات طويلة الأجل، والنشاط الاقتصادي المزدهر المدعوم بالنمو القوي لقطاعات التجزئة والترفيه والضيافة. 
ولفت أن شركة نخيل في طور بدء مرحلة جديدة من النمو والتوسع تعكس التزامها بتطوير مجمعات سكنية استثنائية، وتعزيز خدمات العملاء، وتقديم قيمة حقيقية عبر جميع نقاط التواصل.
وسجلت الأصول التابعة لشركة «نخيل» في القطاعات السكنية والبيع بالتجزئة والضيافة، نمواً متميزاً رغم التحديات التي رافقت الجائحة، حيث برزت سياسة التركيز المالي للشركة من خلال الإدارة الفعالة للموارد، واستقرار محفظة أصول البيع بالتجزئة والضيافة، مما أدى إلى اكتساب ثقة العملاء والمؤسسات المالية.

شركة نخيل العقارية
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