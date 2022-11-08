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الاقتصادي

الذهب يتراجع وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية

الذهب يتراجع مع صعود الدولار
8 نوفمبر 2022 11:11

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء متأثرة بارتفاع طفيف للدولار، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع ويمكن أن تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن رفع سعر الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1669.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار قد سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، مدعومة بضعف الدولار.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.5 بالمئة إلى 1672.70 دولار.
وصعد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.
ومن المنتظر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي يوم الخميس.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.
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يركز المستثمرون أيضا على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأميركي التي تجري في وقت لاحق اليوم الثلاثاء وستحدد الحزب الذي سيسيطر على الكونجرس، ويمكن أن تحفز التحركات في جميع الأسواق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 20.56 دولار. وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 975.19 دولار والبلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1887.17 دولار.

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