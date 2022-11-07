«مصدر» تزود (COP 27) بطاقة نظيفة صفرية الانبعاثات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «انفنيتي باور»، الشركة المشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وشركة «انفنيتي» المصرية، أمس، عن أن محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي قامت بتطويرها في مدينة شرم الشيخ قد دخلت حيز التشغيل الكامل وأنها جاهزة لتوفير طاقة نظيفة ومتجددة للدورة السابعة والعشرين من لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) المنعقد في شرم الشيخ بمصر.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 6 ميغاواط عند الذروة، وتنتج 11.723 ميغاواط/ساعة من الكهرباء سنوياً، ما يكفي لتلبية احتياجات أكثر من 5000 منزل من الكهرباء، فضلاً عن تفادي إطلاق أكثر من 4000 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وسوف تواصل المحطة العمل بعد الانتهاء من أعمال المؤتمر، لتوفر طاقة نظيفة لمدينة شرم الشيخ على مدى السنوات المقبلة. من جهة ثانية فقد تم تطوير محطتين أخريين للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية مماثلة قبل انعقاد مؤتمر COP27.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي ورئيس مجلس إدارة «مصدر»: «من خلال رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، نسعى دائماً إلى تعزيز العلاقات الوثيقة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في جميع القطاعات والمجالات، بما فيها رؤية مشتركة بتعزيز مصادر الطاقة المتجددة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة. وتواصل «مصدر» نموها بمعدلات كبيرة لتصبح شريكاً مفضلاً ومساهماً في تطوير العديد من مشاريع الطاقة النظيفة الأكثر أهمية في مصر.

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يمثل مؤتمر المناخ (COP27) فرصة مهمة لترجمة الأقوال إلى أفعال ذات تأثير ملموس، لذلك ينبغي علينا جميعاً بذل الجهود اللازمة لخفض البصمة الكربونية وتقديم حلول مستدامة للعالم. وسوف تساهم هذه المحطة للطاقة الشمسية في تزويد المؤتمر بطاقة نظيفة».

من جهته، قال محمد إسماعيل منصور، رئيس مجلس إدارة إنفنيتي باور: «يسعدنا أن نكون في مقدمة الداعمين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) الذي يقام في مصر هذا العام، من خلال إمداد المؤتمر بالطاقة المستدامة طوال فترة انعقاده».