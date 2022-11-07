‏250 خبيراً يستشرفون المستقبل في «أسبوع أبوظبي المالي»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أعلن سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وجي 42 ومجموعة اتصالات e&، عن قائمة المتحدثين الرئيسيين في الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي المالي 2022، الذي سيُقام خلال الفترة من 14 نوفمبر إلى 18 نوفمبر الجاري.

ويتناول الملتقى في دورته الأولى محاور متعددة على مدار الأسبوع، تتضمن مواضيع رئيسية كالنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، ومستقبل التجارة العالمية، والمرحلة القادمة من الأصول الرقمية وتحسين الأمن المالي وتطوير استراتيجيات الاستثمار، وبحث كيفية بناء شركة ناشئة تصل قيمتها إلى مليار دولار، بالإضافة إلى مستقبل الاستدامة، و«الميتافيرس»، وصعود البيانات الضخمة، المكاتب العائلية واستثمارات الثروات السيادية.

وتضم القائمة متحدثين نخبة من قادة الفكر العالميين والإقليميين ومسؤولين حكوميين، وتستعد إمارة أبوظبي لاستضافة سلسلة غير مسبوقة من أكثر من 30 فعالية تجمع كبار المصرفيين والمستثمرين ورجال الأعمال والعاملين في القطاع المالي في العالم، والذين يمثلون مجتمعين تريليونات من الدولارات الأميركية من الأصول تحت الإدارة.

مسؤولون حكوميون

ومن بين أبرز المسؤولين الحكوميين المشاركين والمتحدثين من دولة الإمارات العربية المتحدة كل من: معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيسة التنفيذية للمُسّرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، وأحمد جاسم الزعابي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.

ومن بين المتحدثين الـ 250 الموجودين ضمن برنامج أسبوع أبوظبي المالي، سعادة وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس «غولدمان ساكس إنترناشيونال»، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي الهندي، ورئيس بنك «بي أن بي باريبا»، ورئيس مجلس إدارة بنك «لؤمي» الإسرائيلي، والاقتصادي المعروف نورييل روبيني، والرواد في مجال الكريبتو تشانغ بينغ تشاو وديفيد شوم، ومجموعة واسعة من الشخصيات البارزة والمعروفة.

كما يشارك عدد من الشركات الناشئة التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار أميركي في «مجمع الشركات الناشئة»، الذي يمثل جزءاً رئيسياً من فعاليات أسبوع أبوظبي المالي. ويهدف المجمع إلى أن يشكل منصة للتعرف على العقول النابغة في منظومة الشركات الناشئة، والتحاور معهم حول موضوعات التمويل، وكيفية التوسع وبناء الجيل التالي من الشركات الناشئة المبتكرة.

«أسيت أبوظبي»

وينطلق أسبوع أبوظبي المالي بفعالية «أسيت أبوظبي» يوم 14 نوفمبر، بالتوازي مع حفل الافتتاح الكبير الذي سيُقام في فندق قصر الإمارات بأبوظبي مساء، وستكون نسخة 2022 من «أسيت أبوظبي» واحدة من أقوى تجمعات قادة شركات الأسواق الخاصة على مستوى العالم، والتي تصل قيمتها إلى عدة تريليونات من الدولارات من عشرات الدول.

كما تعود أيضاً فعاليات «مهرجان فينتك أبوظبي» يوم 15 نوفمبر، والذي يعد الحدث الأكثر تأثيراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال التقنيات المالية، حيث يركز على اكتشاف القواسم المشتركة بين القطاع المالي والقطاع التقني وفرص النمو والتطور التي تحتويها هذه الصناعة المالية الحديثة. وبالإضافة إلى ذلك، تقام فعالية «كريبتو أبوظبي»، التي تهدف إلى تنظيم تجمّع عالمي لقادة العملات الرقمية و«البلوك تشين» والتمويل اللامركزي لتقديم شروح عن أكثر التقنيات المالية ابتكاراً في عصرنا الحالي والتخطيط للنمو والتطور على المدى الطويل لهذا القطاع الواعد.

الأصول الافتراضية والتمويل المستدام

تستضيف سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي قمة المنظمين التي ستجمع بين كبار المنظمين الماليين وصناع السياسات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، والمنظمات الدولية. وستناقش القمة التعاون المستقبلي والاستراتيجيات التنظيمية لمعالجة اثنين من أهم الموضوعات التي تواجه مجتمع الخدمات المالية حالياً، وهما الأصول الافتراضية والتمويل المستدام.

ويركز آخر الموضوعات الرئيسية في أسبوع أبوظبي المالي، على المكونات الرئيسية والفعلية للاستدامة، وهي «التنظيم والتوعية والتعاون والنظام الشامل»(R.A.C.E). وتقدم قمة الاستدامة (R.A.C.E) 2022 مبادرات رئيسية للتنمية المستدامة، كما ستتناول الاتفاقيات الرئيسية لمؤتمر المناخ (كوب 27) في جمهورية مصر العربية، كما ستمهد لمؤتمر المناخ (كوب 28) الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة العام المقبل.