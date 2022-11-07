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الاقتصادي

«هب 71» و«الياه سات» تطوران تقنيات داعمة لعمليات الأقمار الاصطناعية

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
8 نوفمبر 2022 00:14

أبوظبي (الاتحاد) 

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أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، وشركة الياه للاتصالات الفضائية، عن تعاونهما من أجل تسريع تبنّي التكنولوجيا في مجال الاتصالات الفضائية، وستتيح الشراكة لـ«الياه سات» التعاون مع المؤسسين ورواد الأعمال في منظومة Hub71 لتعزيز الابتكارات التكنولوجية التي تدعم تطوير قدرات الاتصالات الفضائية المتنقلة في الإمارات، وبفضل هذه الاتفاقية الجديدة، وقّعت Mental VR، شركة تطوير برامج الواقع الافتراضي والتي تشكّل جزءاً من Hub71، عقدها الأول مع «الياه سات» من أجل تزويدها بأحدث تقنيات الواقع الافتراضي وتوفير البرامج التدريبية لموظفي الشركة في الأماكن النائية.
ووفقاً لبيان صحفي صدر أمس، ستساعد الاتفاقية بين «الياه سات» وHub71 على تحديد شركات التكنولوجيا الناشئة القادرة على تطوير قطاع الفضاء في دولة الإمارات، وتعزيز تقنيات الاتصالات الفضائية، وتدعم شركة مبادلة للاستثمار كلاً من «الياه سات» وHub71 اللتين ستتعاونان معاً في بناء القدرات الوطنية والمساهمة في النمو الاقتصادي للدولة على مدى الخمسين عاماً المقبلة، وقد عيّنت «الياه سات» بموجب اتفاقية الشراكة الجديدة Hub71 كشريك للابتكار.
وستعمل شركات Hub71 الناشئة إلى جانب خبراء عالميين من «الياه سات»، حيث ستتلقى إرشاداً استراتيجياً في مجال تقنيات الاتصالات الفضائية وقطاع الفضاء ككلّ. 
وقال بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـHub71: «تؤكّد شراكتنا مع (الياه سات) التزامنا بدعم المبادرات التكنولوجية التي تساهم في التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي. وسنعمل من خلال هذه الشراكة على تعزيز الأثر الإيجابي، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز رائد للتميّز التكنولوجي على مستوى العالم».
من جانبه قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات»: «تتماشى شراكتنا مع Hub71 مع التزامنا ببناء القدرات الوطنية وتعزيز الاقتصاد الفضائي الإماراتي من خلال التعاون مع الشركات الناشئة المبتكرة، وانطلاقاً من أبوظبي، نتطلع إلى العمل معاً لتقديم فرص أكبر لتطوير منظومة الخدمات الفضائية والارتقاء بها».

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