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معرض «جلفود للتصنيع 2022» ينطلق اليوم

زوار بدورة سابقة للمعرض (من المصدر)
8 نوفمبر 2022 00:13

دبي (الاتحاد)

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أعلن مركز دبي التجاري العالمي انطلاق معرض «جلفود للتصنيع»، اليوم الموافق 8 نوفمبر وحتى 10 نوفمبر، لاستعراض أحدث المنتجات والحلول والتقنيات العالمية على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.
ويسهم المعرض الرائد، الذي يستمر لثلاثة أيام، في تعزيز مكانة دولة الإمارات، باعتبارها مركزاً عالمياً للصناعة، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، مع تسليط الضوء على أبرز مزايا سوق دبي العالمي. 
وتجمع الفعالية تحت مظلتها مجموعة من الشركات وقادة الفكر الأكثر إبداعاً في قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات، للارتقاء بقطاع التصنيع الإماراتي إلى أعلى المستويات العالمية، تماشياً مع حملة «اصنع في الإمارات».
وتتضمن الفعالية عروضاً توضيحية مباشرة لحلول التصنيع المستقبلية المتقدمة ضمن بيئة إنتاج واقعية، بما فيها من مفاهيم مبتكرة ومساحات الواقع المعزز.

دبي
الإمارات
معرض جلفود
جلفود
معرض جلفود للتصنيع
مركز دبي التجاري العالمي
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