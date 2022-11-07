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الاقتصادي

«مطارات أبوظبي» توقع اتفاقية لتعزيز مستقبل النقل الجوي المتقدم

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
8 نوفمبر 2022 00:12

أبوظبي (الاتحاد)

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وقّعت مطارات أبوظبي مذكرة تفاهم مع الشركة الفرنسية الرائدة في مجال الهندسة والعمليات التشغيلية (Groupe ADP) لاستكشاف إمكانات أبوظبي في مجال النقل الجوي المتقدم، وهو مفهوم جديد للنقل يرتكز على استخدام طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) لنقل الركاب والبضائع.
وتم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في معرض أبوظبي للطيران 2022 من قبل المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، وفيليب مارتيني، العضو المنتدب لشركة (Groupe ADP Airport Services)، وذلك بحضور نادر أحمد الحمادي، عضو مجلس إدارة مطارات أبوظبي.
وفي إطار هذه الاتفاقية، ستقوم مطارات أبوظبي و(Groupe ADP) بالتخطيط المشترك، وتصميم وتطوير وتشغيل البنية التحتية الأرضية اللازمة للنقل الجوي المُتقدّم في أبوظبي، وذلك بعد الانتهاء من عمل دراسة جدوى شاملة وعدة مراحل من التقييم الدقيق للسوق بهدف وضع الخطط اللازمة للتنفيذ.
وبهذه المناسبة، قال المهندس جمال سالم الظاهري: نتطلع قُدماً للتعاون مع شركة (Groupe ADP) لاستكشاف إمكانات تقديم حلول النقل الجوي المتقدم في أبوظبي، يدمج هذا النظام الجديد تقنيات الطيران مع تصاميم حديثة تعتمد على استخدام الطاقة الكهربائية للتحليق والإقلاع والهبوط عمودياً، الأمر الذي يعزّز استدامة النقل الجوي لكل من الركاب والبضائع.
وأضاف: تُجسد هذه الاتفاقية التزامنا بأن نكون سباقين في هذا المجال، من خلال التعاون المثمر مع شركائنا لتقديم أحدث الابتكارات والتقنيات التي تعزز معايير الكفاءة والراحة والاستدامة في المقام الأول».
ومن جانبه، قال فيليب مارتيني: نفخر بإبرامنا لهذا الشراكة مع مطارات أبوظبي لوضع الخطط اللازمة ل لتسريع وتيرة تطوير البنية التحتية للنقل الجوي المُتقدم في أبوظبي، ومن خلال خبرتنا العملية في باريس المتعلقة بوضع الخطط اللازمة لتطوير النقل الجوي المُتقدّم، وفهمنا العميق للقطاع والبنية التحتية والتحديات التشغيلية سنتمكن من دعم مطارات أبوظبي في التمهيد لتطبيق مفهوم النقل الجوي المُتقدّم في أبوظبي. وأضاف: لدينا تاريخ حافل من الشراكات الناجحة مع العديد من الشركاء في هذا المجال، ونتطلع قُدماً لدعم مطارات أبوظبي في تطبيق استراتيجيتها الخاصة بالابتكار والاستدامة.

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