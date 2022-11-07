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«العربية للطيران» تطلق رحلاتها إلى 3 وجهات جديدة إلى روسيا الاتحادية

طائرة تابعة لشركة «العربية للطيران»
7 نوفمبر 2022 15:30

أعلنت «العربية للطيران» عن بدء تسيير رحلات جوية من مدينة الشارقة إلى ثلاث وجهات جديدة في روسيا الاتحادية انطلاقا من 1 ديسمبر 2022.

 وستُمكّن الرحلات الجديدة المباشرة المسافرين من السفر مباشرة بين مطار الشارقة الدولي والمدن الثلاث والتي  تشمل  "أوفا" انطلاقا من 1 ديسمبر، و"يكاترينبورغ" انطلاقا 2 ديسمبر، و"كازان" انطلاقا من 3 ديسمبر.   وبإضافة الوجهات الجديدة  يصل مجموع عدد وجهات العربية للطيران بين الشارقة وروسيا  الاتحادية الى 4 وجهات  تشمل العاصمة موسكو. 

 

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المصدر: وام
العربية للطيران
روسيا الاتحادية
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