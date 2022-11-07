الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين من أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، مع استعادة الدولار الأميركي بعض مكاسبه، مما جعل السبائك المسعرة بالدولار الأميركي أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
انخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1672.99دولار للأوقية بحلول الساعة 0449 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن النفيس 3 بالمئة يوم الجمعة مع تراجع الدولار بنسبة 2 بالمئة تقريبا بعد أن أنعشت بيانات الوظائف الأميركية الآمال في أن يكون مجلس الاحتياطي أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة مستقبلا. واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1676.30 دولار.
ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر بالسلب على جاذبية الأصول التي لا تدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 20.56 للأوقية، وانخفض البلاتين واحد بالمئة إلى 951.46 دولار، وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1871.00 دولار.