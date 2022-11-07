الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع

سبائك من الذهب
7 نوفمبر 2022 09:50

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين من أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، مع استعادة الدولار الأميركي بعض مكاسبه، مما جعل السبائك المسعرة بالدولار الأميركي أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

انخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1672.99دولار للأوقية بحلول الساعة 0449 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن النفيس 3 بالمئة يوم الجمعة مع تراجع الدولار بنسبة 2 بالمئة تقريبا بعد أن أنعشت بيانات الوظائف الأميركية الآمال في أن يكون مجلس الاحتياطي أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة مستقبلا.
واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1676.30 دولار.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر بالسلب على جاذبية الأصول التي لا تدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 20.56 للأوقية، وانخفض البلاتين واحد بالمئة إلى 951.46 دولار، وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1871.00 دولار.

أخبار ذات صلة
الذهب يتراجع وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية
الذهب يكسب في المعاملات الفورية
المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
عبد الفتاح السيسي يلقي كلمة في قمة شرم الشيخ
عربي ودولي
السيسي: محيطنا الإقليمي أكثر مناطق العالم تأثرًا بتبعات تغير المناخ
اليوم 14:04
شولتس يروج في "كوب 27" لتأسيس نادٍ عالمي للمناخ
عربي ودولي
شولتس يروج في "كوب 27" لتأسيس نادٍ عالمي للمناخ
اليوم 14:00
بيدرو والهوتي وسلطان نجوم «سبورت فور أوول»
الرياضي
بيدرو والهوتي وسلطان نجوم «سبورت فور أوول»
اليوم 14:00
أسترالي ينجو من موت محقق بعد هجوم من سمكة قرش عملاقة
دنيا
أسترالي ينجو من موت محقق بعد هجوم من سمكة قرش عملاقة
اليوم 13:38
منصور بن زايد
الإمارات
برعاية منصور بن زايد..الكونجرس العالمي للإعلام ينطلق الأسبوع المقبل بمشاركة دولية واسعة
اليوم 13:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©