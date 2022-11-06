الإمارات نقطة انطلاق شركات مصرية نحو العالمية

حسام عبدالنبي (دبي)

حققت شركات مصرية نجاحات منذ انطلاق أعمالها في السوق الإماراتية، وتوسع بعضها للخارج لتصبح الإمارات نقطة انطلاق لتلك الشركات إلى العالمية، بفضل بيئة الأعمال المحفزة والتنافسية التي قلما تتوافر في دولة أخري.

ويرى وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «باي سكاي»، أن الاستثمارات المصرية تتمتع بفرص نجاح ونمو كبيرة في السوق الإماراتي، خاصة أن الإمارات أصبحت قبلة للتجارة العالمية، ومركزاً مهماً للأعمال في منطقة الشرق الأوسط، ما أوجد العديد من قصص النجاح لشركات مصرية واعدة تأسست على أرض الإمارات، وانطلقت منها نحو العالمية، واستطاعت خلال فترة زمنية بسيطة تحقيق نجاحات وإنجازات كبيرة، مؤكداً أن مجلس الأعمال الإماراتي المصري لعب دوراً فعالاً منذ تأسيسه في عام 2020 في تنمية الشراكة بين مجتمع الأعمال في البلدين، وتسهيل وصول الشركات إلى الفرص في أسواق الجانب الآخر، وتعظيم القيمة المضافة من الاستثمارات المشتركة والمتبادلة.

وقال صادق، إن الإمارات تقدم الكثير من الحوافز للمستثمرين وتدعم ريادة الأعمال، وتضع الحوافز لرفع أعداد الشركات التي يتم تأسيسها لدعم خطط تنويع مصادر الدخل القومي الإماراتي، كما تقوم الجهات الحكومية بإزالة العوائق أمام تدفق الاستثمارات، وتالياً تتيح دولة الإمارات الكثير من الحوافز للمستثمرين وتمضي قدماً في جعل بيئتها أكثر تنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحاً أن تلك العوامل مجتمعة مكّنت الإمارات من توفير بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، مدعومة بمرافق البنية التحتية الممتازة، والخبرات المهنية والخدمات الشخصية، التي تعطي دولة الإمارات ميزة تنافسية على دول أخرى، حيث تحتل دولة الإمارات المرتبة الـ 16 على مستوى العالم في سهولة ممارسة الأعمال، وفقاً لتقرير البنك الدولي 2020.

وعن قصة نجاح شركة «باي سكاي» في دولة الإمارات، ذكر صادق أن الشركة نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة منذ إطلاقها عام 2017، وتنفذ خطة للتوسع مكّنتها من توفير خدمات التكنولوجيا المالية وحلول الدفع الإلكتروني في أسواق الإمارات والسعودية والكويت، وتسعى إلى التوسع في باكستان.