محمد كركوتي يكتب: ركود ينشر الرعب

يبدو واضحاً أن الركود يسير بوتيرة سريعة على الساحة الغربية عموماً. فأسبابه معروفة للجميع، من بينها وجود تباطؤ اقتصادي كان قبل الحرب في أوكرانيا «زاحفاً» ليصبح بعدها «مهرولاً»، إلى جانب طبعاً الإجراءات المالية التي تتخذها البنوك المركزية عبر رفع تدريجي للفائدة، من أجل محاصرة التضخم إن أمكن.

لكن هذه المحاصرة لم تنجح حتى الآن، على الرغم من «الآلام» التي تتركها الفائدة المرتفعة في الميدان. ما يحدث الآن، أن معدل ارتفاع الغلاء بلغ في بعض البلدان (بينها بريطانيا) الخانة العشرية. وهذا المستوى يشكل رعباً لأي حكومة في أي وقت من الأوقات، ولاسيما إذا ما نظرنا إلى أن المستوى الأقصى المحدد للنمو من قبل السلطات المختصة لا يزيد على 2%. ولذلك قد لا نشهد تضخماً منخفضاً إلى هذا المستوى قبل سنوات على الأقل، وفق أكثر من جهة اقتصادية مستقلة في أوروبا.

تعترف الحكومات الغربية علناً، بأن الركود سيصل إلى اقتصادات بلدانها في العام المقبل. فهي تعرف حجم «تكاليف» الفائدة المرتفعة على وتيرة النمو. وهذا الأخير لم يعد موضوعاً مطروحاً في الوقت الراهن، بما في ذلك على الساحة الأميركية، التي تمثل في النهاية مؤشراً محلياً عالمياً لمسار الاقتصاد العالمي بشكل عام. فقد رجح بنك «بي إن بي باريبا» أن تسجل الفائدة في الولايات المتحدة مستوى 5.25% بنهاية الربع الأول من العام المقبل. وهذا الحد يعني شيئاً واحداً فقط، هو أن الاقتصاد الأميركي سيدخل ساحة الركود، بصرف النظر عن أي اعتبارات. صحيح أن مستويات البطالة ليست مرتفعة في هذا البلد، لكن الصحيح أيضاً أن مؤشرات المستهلكين باتت مرتفعة إلى درجة ذكّرت بمرحلة التسعينيات من القرن الماضي.

وفي كل الأحوال ستصل الفائدة الأميركية إلى حوالي 5% على أقل تقدير، ما يعني مزيداً في تقلبات الأسواق التي تعاني من هجرة الاستثمارات بسبب ارتفاع الدولار الأميركي، نحو السندات في الولايات المتحدة وخارجها. السؤال الأهم الذي يطرح حالياً، يتعلق بالمدة التي سيستمر فيها الركود في أميركا والساحة الغربية عموماً. يرى المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، أن هناك «آلام» حقيقية مصاحبة لقرارات مواجهة التضخم المرتفع. وهذا صحيح إلى أبعد الحدود. وأقصى هذه «الآلام» الدخول في مرحلة من الركود العميق. من هنا، يتحرك المشرعون الأميركيون والأوروبيون تحديداً، لجعل الركود الحتمي قصير الأجل، وألا يكون عميقاً. لأن الخلاص النهائي منه ربما يستغرق حتى نهاية العقد الحالي. وهذا أمر سيرفع من ضغوط الأعباء على الاقتصادات الغربية.

المشكلة الراهنة تبقى دائماً أن بدائل رفع الفائدة لكبح جماح الموجة التضخمية الهائلة غير متوافرة، ما يعني أن كل السيناريوهات التي تتحدث عن ركود قادم، وتضخم متعاظم، وتكاليف مرتفعة لإمدادات الطاقة ليست خارجة عن الواقع. مرحلة المال الرخيص الناتج عن فوائد أقرب للصفر انتهت لفترة طويلة، ما يعزز مسار التباطؤ نحو الركود.