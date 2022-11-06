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الاقتصادي

«الأوراق المالية» تشارك في مؤتمر منظمة «أيوسكو» بمراكش

«الأوراق المالية» تشارك في مؤتمر منظمة «أيوسكو» بمراكش
6 نوفمبر 2022 15:06

أبوظبي (الاتحاد)
شارك وفد من هيئة الأوراق المالية والسلع في اجتماعات المؤتمر السابع والأربعين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو» IOSCO الذي عقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية. 

وترأس وفد الهيئة الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة، وشارك في فعاليات المؤتمر رؤساء ومسؤولو هيئات الرقابة على أسواق المال الأعضاء في المنظمة وعدد من كبار المسؤولين والخبراء الماليين والاقتصاديين في كبريات المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية.
تضمنت أنشطة وفد الهيئة المشاركة الفاعلة في المؤتمر العام للمنظمة، واجتماعات اللجنة الرئاسية، ولجنة الأسواق النامية والناشئة (أكبر لجان المنظمة)، ولجنة أفريقيا والشرق الأوسط، إضافة إلى لجنة الرصد المعنية بمذكرة التفاهم للأيوسكو.

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 بحث المستجدات في صناعة الأوراق المالية
ونوهت الدكتورة مريم السويدي إلى أن: «جلسات المؤتمر الخمس بحثت عدة موضوعات من بينها المستجدات في صناعة الأوراق المالية، والكيفية التي يمكن فيها للأسواق المالية من توقع الأزمات والاستعداد لمواجهتها مستقبلاً بشكل أفضل، وكيف يمكن تحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر وكيفية إشراك الجميع في ذلك، وكذا الدور الذي يمكن أن تقوم به أسواق المال في البلدان الناشئة للمساعدة في التعافي بعد تفشي جائحة كوفيد، كما تم استعراض آخر التطورات في التكنولوجيا المالية Fintech والمخاطر الجديدة التي تجلبها مثل غسيل الأموال بالعملات المشفرة، والتمويل اللامركزي، والمال والأمن السيبراني وتأثيرات ذلك على الأسواق المالية. 
وأضافت السويدي أنه:«تم خلال اجتماع اللجنة الرئاسية مناقشة عدد من القضايا الهامة ذات الصلة بصناعة الخدمات المالية أبرزها الاستقرار المالي والتمويل المستدام والأصول المشفرة، كما تضمنت مشاركة وفد الهيئة حضور وقائع حفل توقيع خمسة من أعضاء المنظمة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف، وكذلك توقيع عشرة أعضاء آخرين على النسخة المحدثة من مذكرة التفاهم متعددة الأطراف EMMoU.
ويذكر أن هيئة الأوراق المالية والسلع تأتي في طليعة الهيئات الرقابية الموقعة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف التي تمثل اعترافاً دولياً -على جانب كبير من الأهمية- يؤكد على مدى متانة الأطر التشريعية والرقابية في أسواق المال بالدولة، وينعكس –بالتالي- إيجاباً على مستوى ثقة المستثمر المحلي والأجنبي ويعزز جاذبية أسواق الدولة للاستثمارات الخارجية. 
وتجدر الإشارة إلى أن د. مريم السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة شاركت بورقة عمل إلى جانب المتحدثين في الجلسة النقاشية الأولى، كما شاركت في عدد من اجتماعات العمل التي عقدتها مع عدد من رؤساء الهيئات الرقابية المناظرة، وشارك وفد الهيئة كذلك في الحلقات النقاشية الثلاث التي عقدت على هامش الاجتماع السنوي للمنظمة، والتي دارت حول التمويل المستدام والأصول الافتراضية والابتكار المالي.

هيئة الأوراق المالية والسلع
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