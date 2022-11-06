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الاقتصادي

انطلاق "كوب 27 "من أجل المناخ في شرم الشيخ

منظر للمدخل الرئيسي لمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات حيث ستعقد قمة المناخ COP27 ، في منتجع شرم الشيخ
6 نوفمبر 2022 08:16

انطلقت اليوم في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية فعاليات مؤتمر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف "cop27" بمشاركة واسعة من 197 دولة ومنظمات وهيئات دولية ومسؤولين في الأمم المتحدة، والمهتمين بقضايا البيئة حول العالم.

ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 6 -18 نوفمبر الجاري ويختص اليوم الأول بافتتاح المؤتمر جلسة إجرائية لتسليم رئاسة المؤتمر من رئيس "cop26" إلى رئيس "cop27" يعقبها بيان يلقيه معالي سامح شكري وزير الخارجية المصري رئيس"cop27".

وتنطلق غداً قمة الرؤساء على مدار يومين وتعقد في كل يوم ثلاث موائد رئاسية يتحدث فيها القادة عن جهود بلادهم في مواجهة تحديات آثار التغير المناخي.

وتبدأ الأيام الموضوعية لقمة المناخ اعتباراً من الأربعاء 9 نوفمبر حيث تم تخصيص كل يوم لمناقشة قضية رئيسية تتعلق بالطاقة والتمويل والتنوع الاجتماعي والزراعة والمياه والحلول الممكنة.

 
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش الأسبوع الماضي على أن النضال من أجل المناخ "بات مسألة حياة أو موت لأمننا اليوم ولبقاءنا غدا" مع فيضانات غير مسبوقة في باكستان وموجات قيظ متكررة في أوروبا وأعاصير وحرائق غابات وجفاف.

وأكد أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للأمم المتحدة حول المناخ (كوب27) الذين ينطلق اليوم الأحد لمدة أسبوعين "يجب أن يرسي أسس تحرك مناخي أسرع وأكثر جرأة راهنا وخلال العقد الحالي الذي سيحدد خلاله ما إذا كان النضال من أجل المناخ سيكون رابحا أو خاسرا".

ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك دعوة زعماء العالم المجتمعين في قمة كوب 27 إلى "عدم التراجع عن وعد" حصر الاحترار العالمي عند 1,5 درجة مئوية. 

وقال سوناك في بيان نشره مكتبه السبت قبيل توجهه إلى مصر للمشاركة في كوب 27 "عندما اجتمع العالم في غلاسكو العام الماضي، اتفقت الدول على خريطة طريق تاريخية لمعالجة الاحترار المناخي الكارثي من المهم أكثر من أي وقت مضى الوفاء بهذا الوعد".


ينبغي خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45 % بحلول العام 2030 في محاولة لحصر الاحترار المناخي ب1,5 درجة مئوية مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية، وهو أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ طموحا.

ويغيب عن القمة الرئيس الصيني شي جينبينغ، في حين يحضر الرئيس الأميركي جو بايدن إلى مؤتمر شرم الشيخ في محطة سريعة في 11 نوفمبر.

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