ارتفاع «الفائدة» يوقف زحف الأسهم الأميركية

شريف عادل (واشنطن)

أنهت مؤشرات الأسهم الأميركية، الثلاثة، تعاملات الأسبوع على خسائر، بعد تراجعات كبيرة منيت بها يومي الأربعاء والخميس، في أعقاب رفع البنك الفيدرالي الفائدة على أمواله بنسبة 0.75%. وتجاهلت الأسهم الأميركية إضافات الوظائف في شهر أكتوبر المنتهي، والتي جاءت متجاوزة للتوقعات، فارتفعت في تعاملات يوم الجمعة، إلا أنها لم تتمكن من محو الخسائر الأسبوعية، التي تكبدتها الأسواق بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي تمسكه بالمستويات المرتفعة للفائدة، لحين التأكد من القضاء على التضخم.

وخلال تعاملات آخر أيام الأسبوع، أضاف مؤشر «داو جونز» الصناعي 1.26% إلى قيمته، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.28%، بينما وصلت مكاسب مؤشر «إس آند بي 500» إلى 1.36%.

ورغم أن رفع أسعار الفائدة كانت متوقعة على نطاق واسع، جاءت كلمات جيرومي باول، رئيس البنك، في المؤتمر الصحفي، لتؤكد تصميم مجلس إدارته على المضي قدماً، بلا هوادة حتى الآن، في رفع الفائدة، حتى لا يتهم بأنه قد قصر في رفع الفائدة، وتسبب في استمرار ارتفاع معدل التضخم.

وقال باول، إن البنك لاحظ بالفعل تراجع التضخم نوعاً ما، إلا أنهم «لم يلحظوا تراجعه بالقدر الذي توقعوه». ورداً على سؤال حول تفكير البنك في إيقاف رفع الفائدة أو تخفيضها، قال رئيس أكبر بنك مركزي في العالم: إن هذا لو حدث الآن، فسيكون سابقاً لأوانه بالتأكيد.

ويوم الجمعة، قالت وزارة العمل، إن الشركات الأميركية أضافت 261 ألف وظيفة جديدة خلال شهر أكتوبر المنتهي، في إشارة إلى استمرار قوة سوق العمل، التي يتمسك بها باول كذريعة لاستمرار رفع الفائدة.

لكن الوزارة أوضحت أيضاً أن معدل البطالة في الولايات المتحدة سجل 3.7% في أحدث قراءاته، بعد أن كان 3.5% في الشهر السابق. وبعد إعلان بيانات الوظائف، تحدث مسؤولان من البنك الفيدرالي، فأكدا أن البنك ربما يكون قد اقترب من النقطة التي يخفض فيها مقدار رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة، وهو ما يبدو أنه كان العامل الأهم وراء ارتفاع أسعار الأسهم خلال تعاملات يوم الجمعة.

وتتطلع عيون المستثمرين الأسبوع القادم إلى بيانات أسعار المستهلكين، المقياس المفضل للتضخم للبنك الفيدرالي، والتي إن أظهرت تراجعاً، فإنها ستكون أول علامة واضحة على تأثيرات رفع الفائدة على التضخم الأميركي، الذي يُعد الأعلى في أكثر من أربعين عاماً.