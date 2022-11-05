«الاقتصاد»: 15.5 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل أكثر من 15.51 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري.

وأكدت الوزارة في تقرير العلامات التجارية أنه تم تسجيل 705 علامات تجارية جديدة خلال شهر أكتوبر الماضي.

ويدعم النشاط في العلامات التجارية مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي لكبريات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لتقوم بالتصنيع والتصدير إلى دول العالم.

وضمت العلامات التجارية مختلف القطاعات والمجالات في الدولة سواء كانت خدمية أو سلعية، إضافة إلى أنها شملت شركات محلية وعالمية حكومية وشبه حكومية وخاصة تستثمر في الإمارات.

وشملت العلامات التجارية المسجلة خلال شهر أكتوبر الماضي نحو 70 قطاعاً، منها قطاعات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا والتحول الإلكتروني والروبوتات و«الميتافيرس» والحلول التقنية والنقل والتجارة وخدمات الشركات وقطاع الغذاء والتموين، إضافة إلى قطاع التجزئة والجملة والاستثمار، فضلاً عن إنشاءات البنية التحتية والشركات القابضة وقطاعي السفر والعطلات وتنظيم المعارض والمؤتمرات والمطاعم والمقاهي والمقاولات والعقارات وإدارة المشاريع والنفط والأرضيات الخرسانية، وخدمات تحصيل الرسوم والمطاعم والمقاهي، إلى جانب قطاع الأدوية وخدمات الرعاية الصحية والمستلزمات الطبية والاستشارات الصحية والمراكز العمالية والصناعات الحديدية والأحجار ومعدات مكافحة الحرائق والزيوت والشحوم والسيارات، وقطع الغيار وتجارة الإطارات وتأجير السيارات وخدمات التعليم والمستشفيات، والبحوث والاستشارات الصحية والتعليمية وخدمات التدريب والخدمات اللوجستية، والقطاعات المتعلقة بالألبسة والأحذية والحقائب والعطور والمجوهرات والتجميل والأدوات المكتبية والتصميم الداخلي وتصميم الأزياء والتعبئة والتغليف، والرخام والجرانيت والمعدات الرياضية والأثاث والمخابز والمطابخ وغيرها.