«طيران الإمارات» تشارك في معرض البحرين للطيران

دبي (الاتحاد)

تعرض طيران الإمارات طائرتها الإيرباص A380 بتقسيم أربع درجات، في الدورة السادسة من معرض البحرين الدولي للطيران (BIAS) 2022، الذي يقام في المدة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري بقاعدة الصخير الجوية.

وفي حين سيحقق ظهور A380 نجاحاً مؤكداً، فإن حظوظ شقيقتها الصغرى طائرة التدريب إمبراير Phenom 100EV التابعة لأكاديمية الإمارات لتدريب على الطيران لن تقل عنها، إذ يتوقع أن تلقى اهتماماً كبيراً من زوار المعرض.

وهذه هي المرة الثالثة التي تشارك فيها طيران الإمارات بأكبر طائرة تجارية في العالم في معرض البحرين للطيران. وسوف يتاح لزوار المعرض الاطلاع على المرافق والتجهيزات الفريدة والمتقدمة التي توفرها طائرة الإمارات A380 للركاب، بما في ذلك مقصورة الدرجة السياحية الممتازة الجديدة.

ومن المتوقع أن تستقطب طائرة الإمارات الإيرباص A380 ذات الأربع درجات أعداداً كبيرة من الزوار في معرض البحرين الدولي للطيران. وتتميز مقصورة الدرجة السياحية الممتازة بلمسات خشبية أنيقة مشابهة لدرجة الأعمال. وصُمّمت المقاعد لتوفير الراحة والدعم المثاليين مع مساند رأس قابلة للتعديل في 6 أوضاع. ويتميز المقعد الجلدي ذو اللون الكريمي بامتداد واسع يصل إلى 40 بوصة، وعرض 19.5 بوصة، وقابلية انحناء 8 بوصات.