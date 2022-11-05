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الاقتصادي

كهرباء ومياه دبي تختتم حملة الخدمات الرقمية المبتكرة

كهرباء ومياه دبي تختتم حملة الخدمات الرقمية المبتكرة
6 نوفمبر 2022 03:04

دبي (الاتحاد)

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اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي بنجاح حملتها التوعوية الهادفة إلى رفع مستوى وعي المتعاملين حول خدماتها الرقمية المبتكرة، التي تتيح لهم رفع كفاءة الكهرباء والمياه والحد من الهدر والتسريبات، واتباع نمط حياة واعٍ ومستدام، ليكونوا شركاء فاعلين في حماية البيئة والموارد الطبيعية وخفض البصمة الكربونية.
وتضمنت الحملة تقديم باقة من الإرشادات والنصائح العامة عبر منصات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقنواتها الداخلية والخارجية، لمساعدة المتعاملين على اتخاذ قرارات ذكية لإدارة استهلاكهم، والاستفادة من خدمات ومبادرات الهيئة الرقمية المتطورة ومنها «الحياة الذكية» و«إشعار باستهلاك مرتفع للمياه». 
 واشتملت الحملة على تنظيم 18 محاضرة افتراضية بمشاركة 780 شخصاً من القطاع الحكومي والصناعي والتجاري وكبار المواطنين وأصحاب الهمم. 
وقال معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن الهيئة تسخر أحدث التقنيات الإحلالية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتقديم خدمات ذكية ومبتكرة تسهم في إشراك المتعاملين في مسيرة التنمية المستدامة، عبر تمكينهم من تعزيز كفاءة الاستهلاك.
وأكد المتعاملون أن مبادرة «الحياة الذكية» تؤدي دوراً جوهرياً في تعزيز قدرتهم على إدارة استهلاكهم، وكشف التسريبات ومعالجة الأعطال دون الرجوع إلى الهيئة.

كهرباء ومياه دبي
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