منتدى «جيبكا» ينطلق في الرياض 6 ديسمبر المقبل

الرياض (الاتحاد)

تعقد الدورة السادسة عشرة لمنتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» السنوي، تحت عنوان «الكيماويات لتحقيق مستقبل مستدام»، وللمرة الأولى بالعاصمة السعودية، الرياض، خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر المقبل، وتستضيفه «سابك». ومن المتوقع أن يشارك في المنتدى، هذا العام، أكثر من 2500 ممثلٍ لأكثر من 600 شركة من 91 دولة.

وأوضح الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، أن انعقاد المنتدى، لهذا العام، يتزامن مع ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع، حيث تواجه صناعة الكيماويات العديد من التحديات، بما فيها تغير المناخ، والأمن الغذائي، والاضطرابات الاقتصادية التي تخلق حالةً من عدم اليقين حول ما سيكون عليه مستقبل الصناعة. وعبّر السعدون عن أمله بأن تُسهم آراء نخبة المتحدثين والمشاركين، في دورة هذا العام من المنتدى، في إثراء النقاش حول طرق استمرار صناعة الكيماويات في تقديم الحلول للتحديات العالمية، وكيفية الاستفادة من إسهامات الرقمنة والابتكار في تحقيق ذلك، وتسليط الضوء على الخطط التي وضعتها الشركات للوفاء بالتزاماتها تجاه الاستدامة.