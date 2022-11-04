أبوظبي ودبي ضمن أفضل 10 مدن بالعالم في سرعة «إنترنت المتحرك»

يوسف العربي (أبوظبي)

حلت أبوظبي ودبي، ضمن أسرع مدن العالم بسرعة إنترنت المتحرك، حسب تقرير أعدته شركة «أوكلا» الأميركية المتخصصة في اختبارات وبيانات الإنترنت.

وفق بيانات التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، جاءت أبوظبي في الترتيب الثامن عالمياً في سرعة النطاق العريض عبر شبكة الهاتف المتحرك بمعدل سرعة تنزيل بيانات «Download» بلغ 137.48 ميجابت في الثانية.

وأظهر مؤشر «سبيدتست» لتحليل أداء الشبكات المتصلة بالإنترنت في مختلف دول العالم والتابع للشركة أن أبوظبي تقدمت 5 مراكز متتالية عالمياً خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس من العام الحالي.

ويزيد معدل سرعة النطاق العريض عبر شبكة الهاتف المتحرك في العاصمة بنسبة 314.47% عن المعدل العالمي البالغ 33.17 ميجابت في الثانية.

دبي التاسعة عالمياً

وبين المؤشر تبوؤ دبي الترتيب التاسع عالمياً في سرعة النطاق العريض عبر شبكة الهاتف المتحرك بمعدل سرعة تنزيل بيانات بلغ 135.52 ميجابت في الثانية بزيادة بلغت نسبتها 308.56% عن المعدل العالمي.

وحلت مدينة الرياض في الترتيب العاشر عالمياً في سرعة النطاق العريض عبر شبكة الهاتف المتحرك بـمعدل بلغ 133.65 ميجابت في الثانية. ويصنف مؤشر «سبيدتست» العالمي معدل سرعات تنزيل الإنترنت في 200 مدينة في جميع أنحاء العالم، ويتركز عمل المؤشر على المدن التي يزيد عدد سكانها على 500 ألف نسمة.

استثمارات المشغلين

وتعد الرؤية الحكومية واستثمارات «اتصالات من &e» و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، واستراتيجية الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، المساهم الرئيس في مجال تعزيز ريادة الإمارات عالمياً في قطاع الاتصالات والمعلومات.

ووفق بيانات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ارتفعت اشتراكات الهاتف المتحرك الفعالة في الإمارات بمقدار 714 ألف اشتراك خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 18.714 مليون اشتراك فعال بنهاية شهر يونيو الماضي، مقابل نحو 18 مليون اشتراك بنهاية شهر ديسمبر من عام 2021.

وبلغت نسبة تغطية شبكة الجيل الخامس لدى «اتصالات من &e» نحو 95% للمناطق المأهولة بالسكان مع وجود 1.81 مليون مشترك بنهاية النصف الأول من العام 2022. بينما وصلت نسبة تغطية شبكة الجيل الرابع المتقدم إلى 99.74% بسرعة تحميل 480 ميجابايت.

وفي «دو» تغطي شبكة الجيل الخامس التابعة للشركة نحو 90.7% من سكان الدولة.