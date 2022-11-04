«طيران الإمارات» تستعيد 90% من شبكة خطوطها

دبي (وام)

قالت طيران الإمارات إنها استعادت أكثر من 90 بالمائه من شبكة خطوطها العالمية قبل الجائحة، والتي أصبحت تغطي حالياً أكثر من 130 وجهة بما فيها دبي مع استئناف خدمتها إلى الأرجنتين التي أطلقت لأول مرة في 2012. كانت طيران الإمارات، أعلنت استئناف تسيير رحلاتها إلى ريو دي جانيرو وبوينس آيرس التي كانت متوقفة منذ انتشار جائحة «كوفيد-19».

إلى ذلك، لقيت طائرة الإمارات البوينج 777 استقبالاً رائعاً لدى وصول الرحلة «ئي كيه 247» إلى البرازيل والأرجنتين، حيث نظم مطار جالياو الدولي في ريو دي جانيرو تحية تقليدية للطائرة بخراطيم المياه، كما لقي الركاب وأفراد الطاقم ترحيباً من راقصي السامبا الذين قدموا عرضاً ثقافياً بحضور فريق إدارة المطار.