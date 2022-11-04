الإمارات رابع أكبر أسواق الطيران نمواً في السعة المقعدية

مصطفى عبد العظيم (دبي)

حلت دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً ضمن أعلى أسواق الطيران العالمية نمواً في السعة المقعدية خلال الأسبوع الجاري، وفي المرتبة الأولى إقليمياً والسابعة عشرة عالمياً في قائمة أكبر 20 سوقاً من حيث إجمالي السعة المقعدية المجدولة لشركات الطيران، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو أيه جي»، التي أظهرت استحواذ قطاع السفر في الإمارات على %30.3 من إجمالي السعة المقعدية المجدولة لشركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط التي من المقرر أن تشغل نحو 4.4 مليون مقعد خلال الأسبوع الجاري.

أظهرت بيانات المؤسسة، ارتفاع السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران العاملة في مطارات الدولة منذ بداية شهر نوفمبر الجاري لتصل إلى 1.34 مليون مقعد مجدول، مقارنة مع 1.29 مليون مقعد في الأسبوع المنتهى في 30 أكتوبر 2022، بزيادة 50 ألفاً و794 مقعداً جديداً، استعادت معها الناقلات نحو 91.5 % من مستويات الأسبوع ذاته قبل جائحة كوفيد-19. وأفاد التقرير الأسبوعي للمؤسسة، الذي يرصد تطور السعة المقعدية لشركات الطيران حول العالم، أنه في حين أظهرت معظم الدول الأوروبية تخفيضات كبيرة في السعة أسبوعاً تلو الآخر، تتراوح بين 10 إلى 15%، تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة في المقابل زيادة مستمرة في السعة، بلغت نسبتها هذا الأسبوع 3.9%، مقارنة عن الأسبوع الماضي، حيث أضافت شركات النقل أكثر من 50 ألف مقعد إضافي، لتأتي أعلى 4 أسواق نمواً حول العالم، شملت تايلاند (7.4%) واستراليا (4.6%) والمكسيك (4.4%).

وعزا التقرير ارتفاع السعة المقعدية على رحلات الطيران المجدولة لدولة الإمارات، إلى اقتراب موعد كأس العالم قطر 2022، واستعدادات الفرق المشاركة وكذلك التزامن مع العطلات الفصلية القصيرة في أوروبا، مشيراً إلى أن قطر التي تأتي حالياً المرتبة 31 في قائمة أكبر الأسواق بسعة 8.6% فقط أقل من الأسبوع ذاته من عام 2019، سجلت إضافة 12600 مقعداً هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي مع توقعات بأن يستمر هذا الاتجاه في الأسابيع المقبلة.

وبحسب بيانات المؤسسة المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران، حافظت دولة الإمارات على مركزها الأول إقليمياً وتقدمت إلى المركز السابع عشر عالمياً بين قائمة أكبر 20 سوقاً في السعة المقعدية المجدولة لشركات الطيران هذا الأسبوع، وهي القائمة التي تصدرتها الولايات المتحدة والصين والهند.