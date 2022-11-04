«الساعات والمجوهرات» يستقطب 110 عارضين

أبوظبي (وام)

كشفت اللجنة المنظمة لمعرض المجوهرات والساعات 2022 في أبوظبي، أن النسخة الـ 29 ستشهد مشاركة أكثر من 110 عارضين من كبرى الشركات والعلامات التجارية المتخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية من الإمارات والهند وإيطاليا ولبنان والأردن وعُمان وغيرها الكثير من دول العالم.

ويقدم الحدث - الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أدنيك، خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري، لزواره هذا العام تجربة فريدة من نوعها في عالم الذهب والمجوهرات بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة، عبر جناحين يمتدان على مساحة إجمالية تعادل 9.243 متراً مربعاً، وتشمل معرض التصميم الدولي، ومعرض التصميم الإماراتي.

وتسجل نسخة هذا العام زيادة ملحوظة في عدد العارضين المشاركين بنسبة 21% مقارنة مع العام الماضي، نتيجة لإقبال الجمهور على شراء الذهب والمجوهرات، بصفتها سلعة قيمة لاستثمار المال وادخاره، وهذا يعود للضغوط الاقتصادية التي خلفتها الجائحة الصحية العالمية والتي غيرت من ترتيب الأولويات، إذ أصبحت المجوهرات والحلي قطعاً فريدة تسعى النساء لشرائها والتزين بها في مختلف الأوقات دون الاقتصار على الأعراس وحفلات الخطوبة، لما يمتلكه المعدن الأصفر من سحر وبريق يخطف الأبصار.