السبت 5 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«الساعات والمجوهرات» يستقطب 110 عارضين

«الساعات والمجوهرات» يستقطب 110 عارضين
5 نوفمبر 2022 00:27

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
الإمارات نموذج ملهم لخفض تلوث الهواء
لافروف يزور المدرسة الروسية في أبوظبي

كشفت اللجنة المنظمة لمعرض المجوهرات والساعات 2022 في أبوظبي، أن النسخة الـ 29 ستشهد مشاركة أكثر من 110 عارضين من كبرى الشركات والعلامات التجارية المتخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية من الإمارات والهند وإيطاليا ولبنان والأردن وعُمان وغيرها الكثير من دول العالم.
ويقدم الحدث - الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أدنيك، خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري، لزواره هذا العام تجربة فريدة من نوعها في عالم الذهب والمجوهرات بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة، عبر جناحين يمتدان على مساحة إجمالية تعادل 9.243 متراً مربعاً، وتشمل معرض التصميم الدولي، ومعرض التصميم الإماراتي.
وتسجل نسخة هذا العام زيادة ملحوظة في عدد العارضين المشاركين بنسبة 21% مقارنة مع العام الماضي، نتيجة لإقبال الجمهور على شراء الذهب والمجوهرات، بصفتها سلعة قيمة لاستثمار المال وادخاره، وهذا يعود للضغوط الاقتصادية التي خلفتها الجائحة الصحية العالمية والتي غيرت من ترتيب الأولويات، إذ أصبحت المجوهرات والحلي قطعاً فريدة تسعى النساء لشرائها والتزين بها في مختلف الأوقات دون الاقتصار على الأعراس وحفلات الخطوبة، لما يمتلكه المعدن الأصفر من سحر وبريق يخطف الأبصار.

معرض الساعات والمجوهرات
أبوظبي
الإمارات
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
واشنطن تحذر: تجارب كوريا الشمالية «استهزاء» بالعالم
اليوم 07:33
أرشيفية
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تسجل حصيلة قاسية من «كورونا والإنفلونزا»
اليوم 07:31
«لجنة الهجوم على الكونجرس» تمهل ترامب حتى الأسبوع المقبل
عربي ودولي
«لجنة الهجوم على الكونجرس» تمهل ترامب حتى الأسبوع المقبل
اليوم 07:28
بايدن يوجه تهماً خطيرة لـ«تويتر»
عربي ودولي
بايدن يوجه تهماً خطيرة لـ«تويتر»
اليوم 07:26
الإمارات نموذج ملهم لخفض تلوث الهواء
الإمارات
الإمارات نموذج ملهم لخفض تلوث الهواء
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©