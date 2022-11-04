مسؤولون بشركات طاقة عالمية لـ«الاتحاد»: الإمارات سباقة في تبني الحلول التكنولوجية بقطاع النفط

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد مسؤولون بشركات طاقة وتكنولوجيا عالمية، أن الإمارات سباقة في تبني الحلول التكنولوجية المستدامة بقطاع النفط والغاز، وبما يضمن أمن وإمدادات الطاقة بأقل انبعاثات، مشيرين إلى توجههم لزيادة أعمالهم بالدولة والمنطقة، خلال الفترة المقبلة، في ظل ما يشهده القطاع من نشاط ملحوظ خلال الفترة الحالية، لاسيما مع توجه الإمارات للتوسع في تنويع مصادر الطاقة.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن الإمارات توفر فرصاً استثمارية بمختلف مجالات الطاقة، مثل النفط والغاز، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة النووية، والهيدروجين، ما يشجع العديد من الشركات على تعزيز أعمالها بالدولة، لاسيما الشركات المهتمة بتطوير الحلول والتقنيات المستدامة.

وأوضحوا أن الدورة الحالية من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022» التي استمرت من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2022، شهدت مشاركة قوية للعديد من شركات الطاقة والتكنولوجيا العالمية والمختصين بقطاع النفط والغاز، في ظل ما تحظى به الإمارات من مكانة رائدة بقطاع الطاقة، ودور «أديبك» في رسم وتحديد ملامح ومستقبل التحول بالقطاع.

خفض الانبعاثات

وقال نايف بوشعيا، نائب الرئيس للمبيعات، رئيس أعمال شركة «أڤيڤا» في الشرق الأوسط وأفريقيا، المتخصصة في قطاع البرمجيات الصناعية، إن الشركة توفر حلولاً وتطبيقات وبرمجيات متنوعة، والتي توفر حلولاً مستدامة تسهم في خفض الانبعاثات، ما يعزز فرص أعمال الشركة بالإمارات.

وأوضح أن الإمارات تستحوذ على نحو 35% من أعمال الشركة بالمنطقة، كما تنشط «أڤيڤا» بشكل كبير في المملكة العربية السعودية ومصر.

وذكر أن أعمال الشركة في المنطقة والإمارات ارتفعت بنحو 10% إلى 15%، خلال العام الحالي، بعد فترة من التباطؤ خلال «الجائحة»، موضحاً أن الحلول التي توفرها الشركة تدعم خطط الشركات للتحول الرقمي، وأهدافها في خفض الانبعاثات.

وقال بو شعيا إن دولة الإمارات لها السبق فيما يتعلق بتبني الحلول التكنولوجية، ما يعزز من أعمال الشركة بالدولة، فضلاً عن توافق منتجات الشركة مع استراتيجية الإمارات فيما يتعلق بتحقيق الاستدامة بقطاع الطاقة وخفض الانبعاثات، موضحاً أن «أڤيڤا» لديها خطط للتوسع في دولة الإمارات، وتوفر المزيد من الحلول المتقدمة التي تعزز من الاستدامة بقطاع الطاقة، لاسيما مع استعداد الدولة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» عام 2023.

مستقبل الطاقة

وأكد الدكتور مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي في منطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان، لشركة «هيتاشي إنرجي»، أن الإمارات من الدول الرائدة في تبني حلول التكنولوجيا المستدامة، موضحاً أن الشركة لديها محفظة واسعة من الحلول والخدمات المتطورة الداعمة لتحول الطاقة، في إطار التزامها بتسريع تحولها في مجال الطاقة نحو مستقبل الطاقة المستدامة على مستوى المنطقة.

وأكد الجزيري أن «هيتاشي» تستفيد من بيئة الأعمال المتميزة بالإمارات، موضحاً أن حجم أعمال الشركة بالإمارات بلغ العام الماضي نحو 400 مليون دولار.

وأشار إلى دعم الشركة مبادرة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، عن طريق الترويج لمشاريع كبرى من أجل الوصول إلى مستقبل محايد للكربون.

حلول مستدامة

بدوره، قال زيد غزواني، المدير الإقليمي لشركة «كلارينت لخدمات النفط» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن الشركة أطلقت مؤخراً منشأة حديثة لتطوير حلول النفط والغاز المتقدمة في مجمع دبي للعلوم بدبي، في إطار توسعها في الإمارات والمنطقة.

وأوضح أن الشركة تعمل على توفير كيماويات حقول النفط المتخصصة وخدمات النفط والغاز، حيث تعمل في الإمارات منذ عام 2005، باعتبارها مقراً إقليمياً لها، كما تمتلك فروعاً ومصانع في دول عدة بالمنطقة والعالم، موضحاً أن حجم أعمال الشركة شهد زيادة ملحوظة في الإمارات خلال السنوات الأخيرة، متوقعاً زيادة حجم الأعمال بالدولة والمنطقة خلال الفترة المقبلة.

ضمان أمن الطاقة واستدامتها

قال جورج بومتري، نائب الرئيس، المدير العام لشركة هانيويل لمواد وتقنيات الأداء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الشركة توفر حلول التقنية المُصممة لدعم مساعي التحوّل نحو الطاقة المستدامة.

وأكد بومتري أن استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات في قطاع النفط يمكن أن يسهم في تحسين الإنتاج بنحو 15 إلى 30%، وذلك بناءً على نوعية المشاريع والحقول، موضحاً أن قطاع النفط يستحوذ على نحو ثلث أعمال الشركة. وأوضح أن أعمال الشركة تنتشر في دول المنطقة كافة، حيث تتركز أعمال الشركة بشكل رئيس في الإمارات والسعودية، فضلاً عن مصر، موضحاً أن حجم أعمال الشركة بالإمارات والمنطقة شهد زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، لاسيما مع تركيز الإمارات على تحقيق الاستدامة بقطاع النفط، والتوسع في استخدام الحلول التكنولوجية التي تدعم خطط الدولة في تحقيق الاستدامة بالقطاع.

وأضاف: «ندعم مساعي الإمارات في التركيز على ضمان أمن طاقة المستقبل واستدامتها ويُسر تكلفتها، كما نتطلع إلى التواصل مع أبرز شركائنا في المنطقة، والتعاون على نشر الحلول الرائدة لدعم عملية تحوّل قطاع الطاقة على نحو مستدام».