150 مليار درهم مكاسب «سوق أبوظبي»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حلقت الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، محققة مكاسب بلغت 150 مليار درهم، بدعم من عمليات استحواذ كبيرة أعلنت عنها الشركة العالمية القابضة، خلال الأسبوع الماضي، ما رفع القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي إلى 2.525 تريليون درهم.

وعززت الحركة الاقتصادية والنشاط العام، اللذان شهدتهما العاصمة أبوظبي خلال الأسبوع الماضي، ثقة المستثمرين والشركات، ورفعا شهيتهم للاستثمار بشركات أبوظبي على وجه الخصوص، في ظل الإعلان عن توقيع اتفاقيات بمئات المليارات من الدراهم، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبيك 2022) في العديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية الوطنية ذات الطبيعة المستدامة.

استحواذات «العالمية القابضة»

وتزامن ذلك مع إعلان الشركة العالمية القابضة عن توصية مجلس إدارتها بالاستحواذ على حصة أغلبية في ثلاث شركات رئيسية مدرجة بسوق أبوظبي، وهي ألفا ظبي، وملتيبلاي والصير مارين، ما دفع أسهم الشركات الثلاث إلى الارتفاع لمستويات قياسية خلال الأسبوع.

وفي ظل النشاط الذي يشهده السوق، ارتفعت مستويات السيولة الجديدة التي تدفقت للتداول إلى 10.13 مليار درهم خلال الجلسات الخمس الماضية، ما وفر أرضية جذابة لارتفاع حدة المضاربات على العديد من الأسهم. وارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 10482 نقطة بزيادة 195 نقطة فوق مستوى إغلاقه الرسمي المسجل بنهاية الأسبوع الأسبق.

وهيمن المواطنون على أكثر من 70% من قيمة التداول في سوق أبوظبي حيث بلغت حصتهم نحو 7.15 مليار درهم، فيما بلغت حصة المستثمرين الأجانب نحو 3 مليارات درهم تقريباً.

إلى ذلك استمرت الشركات المدرجة بالإفصاح عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من 2022 والتي جاءت جميعها فوق مستوى التوقعات، وأفصح معظمها عن تحقيق أرباح صافية غير مسبوقة، وتوسعات واستحواذات وخطط استثمارية محلية وإقليمية ودولية في جميع المجالات.

وشهد سوق العاصمة أبوظبي أيضاً إدراج أسهم شركة جديدة أخرى وهي شركة بيانات، التي حقق سهمها ارتفاعا بنسبة تتجاوز 300% منذ لحظة الإدراج، بدعم السيولة العالية المتوفرة للتداول، وتعزيز ثقة المستثمرين بأداء الاقتصاد الوطني عامة.

وعلى مستوى سوقي المال في «أبوظبي» و«دبي» ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في السوقين إلى 3.1 تريليون درهم، كما بلغت قيمة السيولة الإجمالية التي تدفقت للتداولات على مدى الجلسات الخمس الماضية في كليهما نحو 11.7 مليار درهم.

سوق دبي

وفي سوق دبي المالي ظلت القيمة السوقية للشركات المدرجة مستقرة دون تغيير يذكر عند مستوى 575 مليار درهم، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 1.6 مليار درهم خلال الأسبوع.

وهيمن المستثمرون الأجانب على تداولات سوق دبي المالي، حيث بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم نحو 889.22 مليون درهم لتشكل ما يقارب 55.99% من إجمالي قيمة المشتريات.

كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 612.19 مليون درهم لتشكل ما نسبته 38.54% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 277.02 مليون درهم (صافي شراء).

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 1.074 مليار درهم لتشكل ما نسبته 67.67% من إجمالي قيمة التداول.

وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة حوالي 926 مليون درهم لتشكل ما نسبته 58.36% من إجمالي قيمة التداول.

ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 148 مليون درهم (صافي شراء).