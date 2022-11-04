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الاقتصادي

«المالية» تناقش الأداء المالي والاقتصادي مع بعثة صندوق النقد

يونس الخوري خلال الاجتماع (من المصدر)
5 نوفمبر 2022 00:21

أبوظبي (الاتحاد)

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في إطار مشاورات المادة الرابعة، التي يجريها صندوق النقد الدولي سنوياً، حول الأداء الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، اجتمع يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، مع علي العيد، رئيس بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، أمس في أبوظبي، لمناقشة آخر تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة.   وخلال الاجتماع، أثنى يونس حاجي الخوري على الجهود المبذولة من قبل صندوق النقد الدولي، لتقييم الأداء المالي والاقتصادي للدول الأعضاء، مؤكداً أهمية استمرار المشاورات التي تجريها وزارة المالية مع الصندوق سنوياً، فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات.  

صندوق النقد
الإمارات
صندوق النقد الدولي
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يونس حاجي الخوري
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