«أبوظبي إير إكسبو» يرسخ مكانة الإمارة مركزاً رائداً للطيران

اختتمت أمس فعاليات معرض أبوظبي للطيران «أبوظبي إير إكسبو 2022»، الذي استمر 3 أيام في مطار البطين للطيران الخاص، مرسخاً مكانة العاصمة مركزاً رائداً للطيران والسياحة والتجارة على الصعيد العالمي. وأعلنت مطارات أبوظبي، المضيف الرسمي لمعرض أبوظبي للطيران 2022، عن نجاح المعرض في استقطاب أكثر من 20 ألف زائر من جميع أنحاء العالم وسط مشاركة واسعة وحضور قوي من الشركات والهيئات المتخصصة في الطيران العام، وخطوط الطيران، والمطارات وهيئات الطيران والطيران المدني، وشركات تكنولوجيا الطيران والشحن، والكثير غيرها من الجهات ذات الصلة بالقطاع. ونجح معرض أبوظبي للطيران على مدار أيامه الثلاثة في جمع رواد قطاع الطيران والعاملين فيه، للتواصل وتبادل الأفكار والاطّلاع على أحدث التقنيات والمعدات في مجال الطيران العام، بالإضافة إلى تقديم أحدث الابتكارات في مجال الطائرات النفاثة الخاصة، وطائرات الهليكوبتر، والخدمات الخاصة بطائرات الإيجار، ومعدات وخدمات المطارات، والأنظمة الإلكترونية الخاصة بقطاع الطيران، والتأمين والتمويل. وقال معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي: «إنّ استضافة معرض أبوظبي للطيران يُجسد التزام إمارة أبوظبي بتمكين وتطوير قطاعي الطيران والفضاء باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لاستمرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإمارة أبوظبي، وذلك لما لهما من دور هام في تسهيل التواصل والتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة، مشيراً إلى أن المعرض أصبح أحد أبرز الأحداث في مجال الطيران، مما يُرسّخ المكانة المتميزة للإمارة في الخارطة العالمية لقطاعي الطيران والفضاء». ومن جهته، قال المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي لـ«وام»: إن المعرض في نسخته العاشرة شهد إقبالاً كبيراً من الزوار ورواد صناعة الطيران بعد توقف دام 4 سنوات بسبب جائحة «كوفيد - 19»، مشيراً إلى أن المعرض شهد الإعلان عن العديد من الشراكات الاستراتيجية الجديدة التي من شأنها أن تساهم في ازدهار القطاع ونمو اقتصاد أبوظبي. وأضاف الظاهري أن مطارات أبوظبي، تفخر بتاريخها الطويل في استضافة معرض أبوظبي للطيران بفضل الدعم الذي قدمته لنا قيادتنا الرشيدة، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للطيران والسياحة والتجارة على الصعيد العالمي، مشيراً إلى أن مطارات أبوظبي وقعت على هامش المعرض 4 اتفاقيات مع شركات شملت «الاتحاد للشحن» وشركة «نيكست 50» و«ايه دي بي» أنجينيري الفرنسية المتخصصة في تصميم وصيانة المطارات، وشركة «الفطيم للسيارات». ومن جانبه، قال نادر أحمد الحمادي رئيس مجلس إدارة طيران أبوظبي ومجموعتها، عضو مجلس إدارة في شركة أبوظبي للمطارات، وشركة رويال جت: إن نجاح معرض أبوظبي للطيران يجسد التزام أبوظبي بتمكين وتطوير قطاعي الطيران والفضاء، لافتا إلى أن المعرض شكل فرصة كبيرة للالتقاء بصناع القرار في مجال الطيران والتعرف على الخدمات الجديدة وأحدث التقنيات.