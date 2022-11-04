«الرقابة النووية» تشارك في مؤتمر بوكالة الطاقة الذرية

شاركت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مؤخراً في المنتدى الرابع عشر لحظر الانتشار النووي: الاستفادة من الماضي والتنبؤ بالمستقبل، والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرها بفيينا. ويهدف المنتدى إلى عرض ومشاركة الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة على مدار العقود الستة الماضية من تنفيذ حظر الانتشار النووي للتحقق من أن الدول تحترم التزاماتها القانونية الدولية باستخدام المواد والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط. وتطبق الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم آلية التحقق منذ ذلك في قرابة 190 دولة حول العالم. وتلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بالاتفاقيات الدولية الموقعة لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتعزيز نظام حظر الانتشار النووي. ووقعت الدولة في عام 2002 مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاقية تطبيق الضمانات فيما يتعلق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ؛ وفي أبريل 2009 ، وقعت على البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات. وعلى مدار الأعوام أكدت دولة التزامها وشفافيتها فيما يتعلق بسلمية برنامجها النووي. شاركت الهيئة في مختلف الأنشطة التي أقيمت خلال المنتدى، حيث قدمت دراسة حالة عن شراكة دولة الإمارات مع جمهورية كوريا الجنوبية في مجال حظر انتشار الأسلحة النووية وتناولت نطاق وأوجه التعاون الذي شمل الرقابة على محطة براكة للطاقة النووية وعقد اجتماعات مشتركة ودراسات وزيارات من أجل تعزيز أنظمة التفتيش وتطوير القدرات المهنية الشابة. كما عرضت الهيئة ضوابط الرقابة على الصادرات النووية وذلك في إطار التزامها بتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي. وتطبق دولة الإمارات نظاماً صارماً للرقابة على استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة. ففي عام 2018، أطلقت الهيئة منصة إلكترونية (NuTech) للرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية في الدولة. ووصلت نسبة المعاملات التي وافقت عليها المنصة إلى أكثر من 15 ألف معاملة في عام 2021. وفي هذا الشأن حققت دولة الإمارات انجازاً كبيراً في تطوير وتنفيذ بنيتها الرقابية وفقاً للاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية. ومن ناحية أخرى، دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هدى التميمي، مهندس أول حظر الانتشار بالهيئة، للمشاركة في حلقة نقاشية حول مستقبل الضمانات ودور الشباب وفرصهم في مثل هذا القطاع المتخصص إضافة إلى المشاركة في الجلسة الختامية للمنتدى لمشاركة الآراء والدروس المستفادة من الماضي واستشراف المستقبل بخصوص حظر الانتشار النووي.