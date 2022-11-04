«فلاي دبي» تحلق إلى 5 وجهات جديدة في أوروبا وآسيا مطلع 2023

دبي (الاتحاد) تطلق فلاي دبي رحلات إلى خمس وجهات جديدة اعتباراً من مطلع العام المقبل، بالإضافة إلى استئناف رحلاتها إلى الهفوف في المملكة العربية السعودية في 24 نوفمبر الجاري، لتنمو شبكة الناقلة مع الوجهات الست إلى 113 وجهة في 53 دولة. وأفادت الشركة في بيان بأن الوجهات الخمس الجديدة تضم: ميلانو وكالياري في ايطاليا وكورفو في اليونان وكرابي وباتايا في تايلند، ما يمثل انجازاً للناقلة مع وصولها إلى أكبر عدد من الوجهات منذ بدء عملياتها، مشيرة إلى أن الناقلة أطلقت رحلات إلى أكثر من 20 وجهة خلال عام 2022 فقط. وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي للشركة: "نحن فخورون برؤية شبكتنا تنمو بشكل أكبر من أي وقت مضى. حققت صناعة الطيران في دبي تعافيًا سريعاً، وقد مكنتنا مرونتنا وأنموذج أعمالنا القوي من تنمية عملياتنا وتحقيق هذا الإنجاز المهم. ومع نمو شبكتنا إلى 113 وجهة ، فإننا نتطلع إلى توفير المزيد من خيارات السفر لركابنا". وقال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: نحن سعداء بإطلاق رحلاتنا على مدار العام إلى ميلانو في إيطاليا ورحلاتنا الصيفية الموسمية إلى كورفو في اليونان وكالياري في إيطاليا. يسعدنا أن نرى تنامي شبكتنا في أوروبا بما فيها وجهاتنا الخمس في إيطاليا. وعلى مدار السنوات الماضية، رأينا نمواً متسارعاً في الطلب إلى السفر من وإلى المنطقة، ونتطلع إلى توفير تجارب سفر استثنائية لمسافرينا".