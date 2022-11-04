السبت 5 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«فلاي دبي» تحلق إلى 5 وجهات جديدة في أوروبا وآسيا مطلع 2023

إحدى طائرات «فلاي دبي»
4 نوفمبر 2022 21:15

دبي (الاتحاد) تطلق فلاي دبي رحلات إلى خمس وجهات جديدة اعتباراً من مطلع العام المقبل، بالإضافة إلى استئناف رحلاتها إلى الهفوف في المملكة العربية السعودية في 24 نوفمبر الجاري، لتنمو شبكة الناقلة مع الوجهات الست إلى 113 وجهة في 53 دولة. وأفادت الشركة في بيان بأن الوجهات الخمس الجديدة تضم: ميلانو وكالياري في ايطاليا وكورفو في اليونان وكرابي وباتايا في تايلند، ما يمثل انجازاً للناقلة مع وصولها إلى أكبر عدد من الوجهات منذ بدء عملياتها، مشيرة إلى أن الناقلة أطلقت رحلات إلى أكثر من 20 وجهة خلال عام 2022 فقط. وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي للشركة: "نحن فخورون برؤية شبكتنا تنمو بشكل أكبر من أي وقت مضى. حققت صناعة الطيران في دبي تعافيًا سريعاً، وقد مكنتنا مرونتنا وأنموذج أعمالنا القوي من تنمية عملياتنا وتحقيق هذا الإنجاز المهم. ومع نمو شبكتنا إلى 113 وجهة ، فإننا نتطلع إلى توفير المزيد من خيارات السفر لركابنا". وقال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: نحن سعداء بإطلاق رحلاتنا على مدار العام إلى ميلانو في إيطاليا ورحلاتنا الصيفية الموسمية إلى كورفو في اليونان وكالياري في إيطاليا. يسعدنا أن نرى تنامي شبكتنا في أوروبا بما فيها وجهاتنا الخمس في إيطاليا. وعلى مدار السنوات الماضية، رأينا نمواً متسارعاً في الطلب إلى السفر من وإلى المنطقة، ونتطلع إلى توفير تجارب سفر استثنائية لمسافرينا".

أخبار ذات صلة
«فلاي دبي» تضيف وجهة ثانية في قيرغيزستان
شراكة بين الاتحاد الأرجنتيني و«فلاي دبي»
فلاي دبي
غيث الغيث
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
واشنطن تحذر: تجارب كوريا الشمالية «استهزاء» بالعالم
اليوم 07:33
أرشيفية
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تسجل حصيلة قاسية من «كورونا والإنفلونزا»
اليوم 07:31
«لجنة الهجوم على الكونجرس» تمهل ترامب حتى الأسبوع المقبل
عربي ودولي
«لجنة الهجوم على الكونجرس» تمهل ترامب حتى الأسبوع المقبل
اليوم 07:28
بايدن يوجه تهماً خطيرة لـ«تويتر»
عربي ودولي
بايدن يوجه تهماً خطيرة لـ«تويتر»
اليوم 07:26
الإمارات نموذج ملهم لخفض تلوث الهواء
الإمارات
الإمارات نموذج ملهم لخفض تلوث الهواء
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©