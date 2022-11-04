«نماء» تنظم جلسة حواريّة لتمكين المرأة اقتصادياً

الشارقة (الاتحاد) في إطار رسالتها لتعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، نظّمت «نماء» للارتقاء بالمرأة في «بيت الحكمة» بالشارقة، جلسة حواريّة عبر منصة «ارتقاء» التابعة لها تحت عنوان «تواصل مع ارتقاء»، والتي تقدم من خلالها رؤى جديدة للنقاشات الهادفة إلى تمكين شركات القطاع الخاص من تعزيز إدماج المرأة في بيئة العمل، عبر تهيئة الأنظمة والسياسات وترسيخ ثقافة احترام كفاءات وقدرات المرأة. واستضاف اللقاء الذي حمل شعار «المرأة في بيئة العمل: إعداد خريطة طريق لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص» أكثر من 40 مشاركاً من ممثلي الشركات الخاصة المتوسطة والكبيرة، وكوادر المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، ومجموعة من قادة الرأي والإعلاميين. وتضمن اللقاء جلسة حواريّة استعرضت الاستراتيجيات الفعالة والقابلة للتطبيق لتعزيز إدماج المرأة في بيئة العمل، أدارتها راميا فراج، مقدِّم برامج ومنتج أول في «فوربس الشرق الأوسط»، وشهدت مشاركة كبار التنفيذيين في شركات القطاع الخاص، ومنهم كارلينا ماراني، مدير عام الأسواق النامية في شركة «أكستنشر» الشرق الأوسط، وندى تريم، المدير التنفيذي، إدارة المشاريع المدنية والمعمارية في مجموعة (بيئة)، وبدرية السعيد، مدير التفاعل الوظيفي في «مجموعة إم بي سي»، وباولا نيوبي، المدير التنفيذي لشركة «بريديكسا». وشاركت المتحدثات خبراتهن وتجاربهن الخاصة، واستعرضن عدداً من الدروس المستفادة والتوصيات التي شملت إيجاد حلول ملموسة لتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، وزيادة تمثيل الرجال في الندوات والجلسات والمنتديات التي تناقش قضايا المرأة، وتعزيز ثقة المرأة بنفسها وإدراك مواطن القوة لديها. كما تسنى للحاضرات المشاركة في النقاش، وطلب النصيحة حول أفضل الممارسات كنساء يواجهن تحديات في سوق العمل. وأكدت المشاركات على أهمية الحوار الفردي والمؤسساتي لتوسيع الآفاق الفكرية والتعرف على وجهات النظر المتنوعة، والتفاعل مع الشخصيات ذات الرؤى والأفكار التي تتبنى قضية المساواة من منطلقات فكرية واقتصادية واجتماعية. وتناولت المتحدثات ضرورة الدراسات والأبحاث حول قضايا تمكين المرأة في سوق العمل وفي القطاع الخاص على وجه التحديد، إلى جانب استحداث أدوات قياس دقيقة وشاملة لرصد تقدم مسار شراكة المرأة غير المنقوصة في كافة المواقع الوظيفية، وتحديد نتائج هذه السياسات على نمو القطاع، وإعداد استراتيجيات كفيلة بإحداث تغييرات إيجابية تعزز العدالة الوظيفية التي باتت تشكل اليوم قيمة تنموية في ثقافة الاقتصاد الحديث. وقالت ريم بن كرم، مديرة «نماء»: «يوجد ما يقارب 2.5 مليار امرأة عاملة لا يحصلن على فرص اقتصادية متكافئة مع الرجال، وفقاً لتقرير «المرأة والعمل والقانون 2022» الذي أصدرته مجموعة «البنك الدولي»، وفي «نماء» نحن نؤمن بقدرتنا على إحداث التغيير الإيجابي، ولهذا نحرص على اتخاذ إجراءات هادفة لتقليص الفوارق القائمة في المساواة وتكافؤ الفرص، والتي تؤثر سلباً على بيئة العمل والاقتصاد، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف من دون تفاعل ودعم القطاع الخاص الذي يشكل جزءاً كبيراً من القوة العاملة والاقتصاد العالمي، حيث انطلقت منصة (ارتقاء) انطلاقاً من حرص (نماء) على تحقيق هذا الهدف على أرض الواقع».