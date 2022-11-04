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طشقند أحدث وجهات «ويز إير أبوظبي»

طائرة تابعة لـ«ويز إير أبوظبي»
4 نوفمبر 2022 21:12

أعلنت شركة ويز إير أبوظبي عن إطلاق أحدث رحلاتها إلى العاصمة الأوزباكستانية طشقند، أكبر مُدن وسط آسيا، في خطوة تؤكد التزام الشركة بتزويد المسافرين بفرصة استكشاف تجارب متنوعة في مُختلف الوجهات ضمن شبكتها من الرحلات الجوية. وتبدأ رحلات ويز إير نحو طشقند في يناير 2023 أيام الاثنين والأربعاء والجمعة. وتتميز العاصمة الأوزباكستانية طشقند بكونها أكبر مُدن وسط آسيا، وإحدى المراكز الرئيسية للسفر والتجارة على طريق الحرير، مما يسهم في جذب السياح ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم. ويعود تاريخ طشقند إلى أكثر من 2200 عام، وتتمتع بأهمية كبيرة من الناحية التاريخية والمعمارية نتيجة التحولات التي طالتها خلال فترة الاتحاد السوفييتي وبعدها. كما تحتضن طشقند العديد من الصروح التاريخية والمعمارية، بما فيها مدرسة باراك خان وساحة الأمير تيمور وضريح القفال الشاشي. وقال مايكل بيرلويس، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: «نؤكد من خلال إضافة طشقند إلى شبكتنا المتنامية إلى التزامنا في مواصلة توسيع عمليات ويز إير أبوظبي، وستعزز الوجهة الجديدة الربط بين أبوظبي ووسط آسيان وبما ينسجم مع دور الشركة المحوري في دعم نمو قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات من خلال ربط عاصمتها بالعديد من الوجهات المميزة. كما تنسجم هذه الخطوة مع خططنا للتوسع والتزامنا بتزويد سوق السفر بخيارات ميسورة التكلفة لتوفير الفرصة للمسافرين لاستكشاف باقة متنوعة من الوجهات الجديدة».

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