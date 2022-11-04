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أسعار النفط تتراجع متأثرة بمخاوف الطلب

أسعار النفط تتراجع متأثرة بمخاوف الطلب
4 نوفمبر 2022 10:31

تراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم الجمعة مواصلة خسائر الجلسة السابقة، بفعل مخاوف من رفع الفائدة الأميركية بمعدل أكبر من المتوقع من قبل، فضلا عن مخاوف جديدة من تفشي كوفيد-19 وهو ما سيقوض الطلب على الوقود في الصين.


وبحلول الساعة 0025 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 94.45 دولار للبرميل بعد تراجعها 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة. وتتجه العقود صوب انخفاض بأكثر من واحد بالمئة هذا الأسبوع.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 27 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 87.90 دولار للبرميل، لتضيف إلى تراجع بنسبة اثنين بالمئة في الجلسة السابقة. لكنها تتجه صوب إنهاء الأسبوع على استقرار.



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