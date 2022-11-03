سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 2.4 مليار درهم للجلسة الثانية

أبوظبي (وام)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة تجاوزت 2.4 مليار درهم في ختام تداولات أمس، للجلسة الثانية على التوالي، مع تركزها بشكل رئيس على أسهم قيادية. وتوزعت السيولة بواقع 2.076 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و369.9 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 571.9 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 27.5 ألف صفقة. ووصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 10344.96 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 10381.68 نقطة، فيما بلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 3330.46 نقطة. وارتفع في سوق أبوظبي سهم «ألفا ظبي» بنسبة 15% و«الصير للمعدات» بنسبة 15% و«حديد الإمارات أركان» 14.69% و«فيرتيغلوب» 2.02% و«طيران أبوظبي» 1.49% و«أدنوك للحفر» 1.2% و«دانة غاز» 0.43%. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 332.9 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي» 292.8 مليون درهم، و«ملتيبلاي» 230.2 مليون درهم. وفي سوق دبي، ارتفع سهم «سوق دبي المالي» 2.14% و«دبي للاستثمار» 1.8% و«إعمار للتطوير» 0.23% و«سالك» 2.19%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 101.29 مليون درهم، تلاه «سالك» 99.04 مليون درهم، ثم «دبي للاستثمار» 33.4 مليون درهم.