«بيكر هيوز» و«أدنوك» توقعان اتفاقية تعاون

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت كل من «بيكر هيوز» (Baker Hughes) وشركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك»، اتفاقية تعاون استراتيجية في مجال التكنولوجيا خلال مشاركتهما في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 2022. وتهدف الاتفاقية إلى استكشاف فرص التعاون في مجال البحث والتطوير فيما يتعلق بالتقنيات التي يمكن أن تساعد في تعزيز مستقبل الطاقة المستدامة في دولة الإمارات.

كما تهدف الاتفاقية إلى دعم عملية تطوير التكنولوجيا واستخدمها في مشاريع تجريبية، مع استكشاف جدوى نشرها وتطبيقها عبر المشاريع الرئيسية لشركة «أدنوك».

وتماشياً مع أهداف برنامج القيمة الوطنية المضافة في دولة الإمارات، تدعم الاتفاقية تطوير الابتكارات المحلية، مع فرصة الاستفادة من مركز البحوث والابتكار التابع لشركة «أدنوك» لتعزيز مشاريع البحث والتطوير.

وقالت صوفي هيلدبراند، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة «أدنوك»: «نعمل على تسريع وتيرة تطوير ونشر التقنيات المتقدمة لتزويد العالم بطاقة أكثر ذكاءً وأقل انبعاثات. ومن خلال تعاوننا مع «بيكر هيوز»، سنركز على إيجاد ابتكارات تساعد دولة الإمارات على تحقيق مبادرتها للحياد الكربوني بحلول عام 2050، مع تحقيق القيمة الوطنية المضافة».

بدوره، قال زاهر إبراهيم، نائب الرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا- شركة «بيكر هيوز»: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع شركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك)، الأمر الذي سيعزز من التزامنا بدعم القيمة الوطنية المضافة والابتكار في دولة الإمارات. وباعتبارنا شركة لتكنولوجيا الطاقة، نحرص على التعاون مع (أدنوك) لتطوير تقنيات محلية يمكنها أن تدعم مستقبلاً أكثر استدامة للطاقة في دولة الإمارات وخارجها».

ومع وجود نحو 1600 موظف و10 منشآت لها في الدولة، لا تزال «بيكر هيوز» شريكاً ملتزماً لدولة الإمارات منذ ما يزيد على 60 عاماً، حيث تدعم مبادرات وبرامج توطين التكنولوجيا والاستدامة في الدولة.