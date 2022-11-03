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الاقتصادي

«ريسبونس بلس» تتجه للاستحواذ على شركات في بريطانيا وجنوب أفريقيا

توم لويس
4 نوفمبر 2022 01:03

يوسف البستنجي (أبوظبي)

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أكد توم لويس الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة، أن الشركة تدرس حالياً الاستحواذ على شركات إسعاف في بريطانيا وجنوب أفريقيا، لافتاً إلى أن الشركة ستعلن عن تفاصيل هذه الصفقات لاحقاً.
وقال لويس في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أمس، على هامش معرض أديبك، إنه يتوقع أن تنمو أعمال الشركة بنسبة 25% في العام المقبل، ويرجع ذلك إلى سلسلة من الشراكات المحلية والدولية التي قامت بها الشركة منذ إدراجها في سوق أبوظبي المالي العام الماضي.
وأضاف: يأتي ذلك ضمن سلسلة التوسعات الخارجية التي تقوم بها الشركة حالياً، حيث تتطلع الشركة لأن تصبح أكبر مزود لخدمات وإدارة الرعاية الطبية في المواقع، والرعاية الطبية قبل دخول المستشفى، والرعاية الطبية في الفعاليات، وعمليات النقل الطبية الطارئة في العالم.
ويشار إلى أن الشركة قامت خلال معرض أديبك الحالي، بتوقيع مجموعة من الشركات المحلية والدولية مع مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، لتوسيع أعمالها في القارة الأفريقية من خلال شركة الخدمات الطبية المحدودة لمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، لإدارة المستشفيات، العيادات في الموقع، الطوارئ، ومجموعة متنوعة من خدمات الرعاية الصحية.
وقال لويس: تتطلع شركة ريسبونس بلس لمزيد من التوسع في مناطق أخرى في المستقبل القريب مثل مصر، الهند، سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
كما قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع مجموعة نافكو، حيث تم الاتفاق على تحويل أكثر من 100 مركبة مرسيدس من ريسبونس بلس ميديكال إلى سيارات إسعاف متخصصة - وهو رقم قياسي في تاريخ التعاون بين الطرفين - لإضافتها إلى أسطولهما.
وأوضح لويس أنه بعد ثلاث سنوات من دخول السوق السعودي، بدأت شركة «ريسبونس بلس ميديكال» السعودية في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية الثابتة في المملكة، وذلك من خلال الاستثمار المخطط في 50 سيارة إسعاف أخرى في قطاع الرعاية الصحية المحلي خلال عام 2023.

شركة ريسبونس بلس القابضة
بريطانيا
جنوب أفريقيا
توم لويس
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