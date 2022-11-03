تحالف يستحوذ على عمليات إدارة النفايات في مجمع الرويس الصناعي

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت «أدنوك للتكرير»، المشروع المشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، و«إيني»، و«أو إم في» اتفاقية استراتيجية مع شركة «القابضة الاستثمارية» ومقرها أبوظبي، وشركة «فيوليا» الشرق الأوسط، وشركة «رؤية العالمية للاستثمار»، للاستحواذ على عمليات إدارة النفايات في مجمع الرويس الصناعي.

ووفقاً للاتفاقية التي تم إبرامها خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022»، سيقوم تحالف يضم الشركات الثلاث بامتلاك وتشغيل محطتين عالميتي المستوى للإدارة المستدامة للنفايات، لمعالجة والتخلص من النفايات الصناعية الناتجة عن عمليات مجموعة شركات «أدنوك».

وتدعم الاتفاقية دور «أدنوك» كمحفز للنمو الاقتصادي والتنويع الصناعي في دولة الإمارات من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الدولية والشراكات الاستراتيجية إلى الرويس. كما تتيح هذه الشراكة الاستراتيجية لـ «أدنوك للتكرير» التركيز على عمليات التكرير الأساسية مما يساهم في تعزيز قدرتها التنافسية.

وقال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لـ «أدنوك للتكرير»: «نحن سعداء بإبرام هذه الاتفاقية مع تحالف يضم ثلاث شركات للانضمام إلينا كشركاء استراتيجيين في الرويس. وتؤكد هذه الاتفاقية تركيز ‹أدنوك› على إبرام شراكات تساهم في تعزيز كفاءة رأس المال، والاستفادة من فرص النمو في الرويس وأبوظبي كوجهة رائدة لجذب المستثمرين الدوليين. وتدعم هذه الشراكة النمو الصناعي في دولة الإمارات من خلال توفير قدرات عالمية رائدة لإدارة النفايات، كما تساهم هذه الشراكة التي تحقق منافع متبادلة للجانبين في تسريع جهود ‹أدنوك› للقيام بدورها في تنمية وتطوير القاعدة الاقتصادية بالإمارات».

من جانبهم، قال الشركاء في التحالف إستلي براشليانوف، الرئيس التنفيذي لشركة (فيوليا)، وعمر الميداني الرئيس والمدير التنفيذي لشركة رؤية للاستثمار: «نحن سعداء بإبرام هذه الشراكة مع ‹أدنوك للتكرير›، لتشغيل هذه المرافق المتطورة، والاستفادة من فريق الخبراء المدربين الحاليين، والذي يستفيد من خبرة التحالف العالمية في إدارة النفايات الخطرة».

وتخضع الاتفاقية لاستيفاء الشروط والأحكام المتعارف عليها والحصول على موافقات جميع الهيئات التنظيمية المعنية.