تقدم العمليات الإنشائية في المرحلة الأولى بمنطقة «تعزيز»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«القابضة» (ADQ)، الشريكان المالكان حصة الأغلبية في «تعزيز»، إطلاق مرحلة جديدة من النمو والتوسع في منطقة «تعزيز» للكيماويات الصناعية، في مدينة الرويس الصناعية، والتي ستشهد زيادة عدد المواد الكيماوية المنتجة فيها بأكثر من الضعف.

وتشمل هذه المرحلة تطوير منشأة جديدة للتكسير البخاري ذات مستوى عالمي، وتتميز بانخفاض الانبعاثات، والتي ستنتج مواد أولية لوحدات إنتاج الكيماويات المرتبطة بقطاع التكرير للمرة الأولى في دولة الإمارات. ويمر المشروع حالياً بمرحلة دراسة الجدوى، حيث من المقرر أن تبدأ مرحلة التصميم في الربع الأول من عام 2023.

وتم خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022»، إبرام اتفاقية استراتيجية جديدة، بالتزامن مع تقدم العمليات الإنشائية في المرحلة الأولى من منطقة «تعزيز» للكيماويات الصناعية حسب الجدول المحدد. وتهدف الاتفاقية للمضي قدماً في تطوير منشآت عالمية المستوى لإنتاج «ثاني كلوريد الإيثيلين» (أي دي سي) و«كلوريد البولي فينيل» (بي في سي).

وقال خليفة يوسف المهيري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ «تعزيز»: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالمساهمة في دعم النمو الصناعي والاقتصادي المستدام في دولة الإمارات، تمثل (تعزيز) مُمكّناً رئيساً لتحفيز النمو الصناعي وتطوير قطاع التصنيع المحلي. ونعمل الآن على تسريع تنفيذ خطط المرحلة الجديدة من التوسع والنمو في مجال إنتاج المواد الكيماوية».