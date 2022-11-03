10 ملايين زائر دولي لدبي خلال 9 أشهر

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفع عدد زوار دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 10.12 مليون زائر دولي، مقارنة مع 3.85 مليون زائر في الفترة ذاتها من العام 2021 بنمو 163%، وفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، التي أظهرت ارتفاع عدد الزوار في الربع الثالث إلى 2.94 مليون، بنمو 122.7%.

ووفقاً للبيانات، نجح القطاع السياحي في دبي خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري في استعادة نحو 84% من مستويات ذروة ما قبل جائحة كوفيد-19، والتي بلغت خلال الفترة ذاتها من العام 2019 نحو 12.08 مليون زائر.

ووفقاً للبيانات، استقبلت دبي أكثر مليون زائر دولي خلال سبتمبر، فيما اقترب إجمالي عدد الزوار خلال الفترة الممتدة بين يناير وسبتمبر العام الجاري من مستويات ما قبل الجائحة، في حين تخطت مؤشرات كل من عدد الغرف الفندقية والليالي المحجوزة ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة ومدة إقامة النزلاء، مستويات ما قبل الجائحة.

142.7 ألف غرفة

وارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية سبتمبر الماضي إلى أكثر من 142.7 ألف غرفة فندقية ضمن 784 منشأة فندقية، مقابل 132.8 ألف غرفة فندقية ضمن 726 منشأة في نهاية سبتمبر 2021، فيما بلغ متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي 71% مقابل 62% في الفترة ذاتها من عام 2021. وسجلت مدة إقامة النزلاء بين يناير سبتمبر 2022 نحو أربع ليالٍ فندقية مقابل 4.6 ليلة في الفترة ذاتها من عام 2021، فيما بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 495 درهماً مقارنة مع 352 درهماً في الفترة المقابلة، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو 351 درهماً مقابل 217 درهماً.

الهند تتصدر الأسواق

وعلى صعيد الأسواق حلّت الهند في صدارة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي خلال الفترة الممتدة بين يناير وسبتمبر 2022، مسجلة أكثر 1.2 مليون سائح، تلتها سلطنة عمان بنحو مليون زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار من السوق السعودية نحو 907 آلاف زائر، ومن المملكة المتحدة 720 ألف زائر.

بدورها، حلت روسيا في المركز الخامس مسجلة نحو 454 ألف زائر، تلتها أميركا بنحو 391 ألف زائر، وباكستان بنحو 279 ألف زائر وفرنسا 269 ألف زائر، ثم ألمانيا بنحو 268 ألف زائر، فيما سجلت إيران نحو 247 ألف زائر.

دول الخليج

وجاءت دول مجلس التعاون الخليجي في المركز الأول من حيث مصدر الزوار إلى دبي، حسب المناطق الجغرافية، بعد أن استحوذت على نسبة بلغت نحو 23% من إجمالي عدد الزوّار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تلتها منطقة أوروبا الغربية بنسبة 20%، ثم منطقة جنوب آسيا التي استحوذت على نسبة بلغت نحو 17%، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 12%، ومنطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بنسبة 11%، في حين بلغت حصة الأميركيتين نحو 7%.