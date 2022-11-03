الجمعة 4 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

10 ملايين زائر دولي لدبي خلال 9 أشهر

أرقام زوار دبي تقترب من العودة لمستويات ما قبل الجائحة (من المصدر)
4 نوفمبر 2022 01:04

مصطفى عبد العظيم (دبي) 

ارتفع عدد زوار دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 10.12 مليون زائر دولي، مقارنة مع 3.85 مليون زائر في الفترة ذاتها من العام 2021 بنمو 163%، وفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، التي أظهرت ارتفاع عدد الزوار في الربع الثالث إلى 2.94 مليون، بنمو 122.7%.
ووفقاً للبيانات، نجح القطاع السياحي في دبي خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري في استعادة نحو 84% من مستويات ذروة ما قبل جائحة كوفيد-19، والتي بلغت خلال الفترة ذاتها من العام 2019 نحو 12.08 مليون زائر.
ووفقاً للبيانات، استقبلت دبي أكثر مليون زائر دولي خلال سبتمبر، فيما اقترب إجمالي عدد الزوار خلال الفترة الممتدة بين يناير وسبتمبر العام الجاري من مستويات ما قبل الجائحة، في حين تخطت مؤشرات كل من عدد الغرف الفندقية والليالي المحجوزة ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة ومدة إقامة النزلاء، مستويات ما قبل الجائحة.

142.7 ألف غرفة 
وارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية سبتمبر الماضي إلى أكثر من 142.7 ألف غرفة فندقية ضمن 784 منشأة فندقية، مقابل 132.8 ألف غرفة فندقية ضمن 726 منشأة في نهاية سبتمبر 2021، فيما بلغ متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي 71% مقابل 62% في الفترة ذاتها من عام 2021. وسجلت مدة إقامة النزلاء بين يناير سبتمبر 2022 نحو أربع ليالٍ فندقية مقابل 4.6 ليلة في الفترة ذاتها من عام 2021، فيما بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 495 درهماً مقارنة مع 352 درهماً في الفترة المقابلة، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو 351 درهماً مقابل 217 درهماً.

أخبار ذات صلة
بيرس: مبادرات الإمارات قادت الجو جيتسو إلى أكبر نقلة نوعية
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»

الهند تتصدر الأسواق
وعلى صعيد الأسواق حلّت الهند في صدارة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي خلال الفترة الممتدة بين يناير وسبتمبر 2022، مسجلة أكثر 1.2 مليون سائح، تلتها سلطنة عمان بنحو مليون زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار من السوق السعودية نحو 907 آلاف زائر، ومن المملكة المتحدة 720 ألف زائر. 
بدورها، حلت روسيا في المركز الخامس مسجلة نحو 454 ألف زائر، تلتها أميركا بنحو 391 ألف زائر، وباكستان بنحو 279 ألف زائر وفرنسا 269 ألف زائر، ثم ألمانيا بنحو 268 ألف زائر، فيما سجلت إيران نحو 247 ألف زائر.

دول الخليج  
وجاءت دول مجلس التعاون الخليجي في المركز الأول من حيث مصدر الزوار إلى دبي، حسب المناطق الجغرافية، بعد أن استحوذت على نسبة بلغت نحو 23% من إجمالي عدد الزوّار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تلتها منطقة أوروبا الغربية بنسبة 20%، ثم منطقة جنوب آسيا التي استحوذت على نسبة بلغت نحو 17%، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 12%، ومنطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بنسبة 11%، في حين بلغت حصة الأميركيتين نحو 7%.

دبي
الإمارات
دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي
آخر الأخبار
بيرس: مبادرات الإمارات قادت الجو جيتسو إلى أكبر نقلة نوعية
الرياضي
بيرس: مبادرات الإمارات قادت الجو جيتسو إلى أكبر نقلة نوعية
اليوم 16:06
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
الرياضي
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
اليوم 16:00
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد ينطلق بمنطقة الوثبة 18 نوفمبر
الإمارات
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد ينطلق بمنطقة الوثبة 18 نوفمبر
اليوم 15:39
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
الرياضي
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
اليوم 15:30
الإمارات.. بيئة حاضنة للتنوع الثقافي يرنو لها الجميع
الإمارات
الإمارات.. بيئة حاضنة للتنوع الثقافي يرنو لها الجميع
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©